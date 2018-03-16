Падение "черного ястреба" : Военный вертолет США разбился у границы с Сирией

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На борту HH-60 Black Hawk находился экипаж в составе семи человеке.

Американский военный вертолет модели HH-60 Black Hawk, также известной как "черный ястреб", разбился в Ираке неподалеку от границы с Сирией. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе "Антитеррористической" коалиции под руководством США.

Сообщается, что военная машина потерпела крушение на западе Ирака. На её борту находились семеро военнослужащих США. На место падения "черного ястреба" отправлена спасательная команда.

Утверждается, что вертолет не был сбит, однако точная причина авиакатастрофы будет объявлена только после окончания официального расследования. Отмечается, что это первое падение "черного ястреба" со времени начала "антитеррористической операции" в Ираке, официально стартовавшей в 2014 году.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту", - гласит сообщение пресс-службы.