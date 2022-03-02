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Падение киевского режима. Знаковые победы русских: Главное о спецоперации в прямой трансляции
02 марта 2022, 09:21 • 251 • Политика
Русские военкоры сообщили о том, что "Херсон пал", а за Мариуполь идут бои. Знаковые победи и постепенное падение киевского нацистского режима. Обо всём этом и о многом другом - в прямой трансляции Царьграда.
Ровно неделю (с 24 февраля) Россия ведёт спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. За это время киевский нацистский режим постепенно сдаёт свои позиции, а НАТО и США прямым текстом отказались посылать своих солдат биться за Незалежную.
В то же время русские военкоры, которые сейчас находятся на передовой в Донбассе, сообщают о знаковых победах в боестолкновениях с ВСУ. "Херсон пал", ведутся бои за Мариуполь.
Царьград продолжает вести прямую трансляцию, рассказывая о главных событиях, связанных со спецоперацией России по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности можно узнать и в нашей ленте новостей.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
09:00 Подразделениями Народной милиции от вооруженных формирований Украины освобождены уже 40 населенных пунктов:
08:49 Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько об истерии вокруг введённых против России санкций США и их союзников:
Всем, кто истерит, стоит прислушаться к предупреждению премьер-министра России Михаила Мишустина:
08:18 Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу весьма эмоционально отреагировал на тех, кто призывает "вернуть С-400 обратно России":
Министр всего одним фактом на примере той же Украины доказал, почему Анкаре нужны русские С-400.
08:03 Очевидцы публикуют кадры взрывов в Харькове. По не подтверждённым пока данным, утверждается, что это взрывы на бронетанковом заводе.
07:48 Автор проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов рассказал подробности операции освободительных сил на юге Донецкой народной республики. Мариупольский котёл подошёл к следующей активной фазе.
07:24 У украинцев неизвестные под видом ВСУ забирают иномарки для "поездки на передовую".
07:11 Президент США Джо Байден дерзко заявил президенту России Владимиру Путину о том, что Соединённые Штаты "ставят точку" на его режиме. Однако, судя по мощной поддержке, которую оказывают граждане и объявленной главой государства спецоперации, и самому Путину, американцы просчитались.
06:57 В своём Twitter-аккаунте бывший глава МИД России Козырев призвал русских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать освободительную спецоперацию в Донбассе и на Украине.
По данным источника в МИД России, рекомендуя нашим дипломатам "сдаваться", "Козырев знает, о чём говорит, из собственного опыта". В беседе с ТАСС источник рассказал три говорящих об экс-дипломате факта.
06:34 Журналисты не раз ловили президента США Джо Байдена на оговорках. Очередной подобный конфуз случился с главой Белого дома во время его послания к Сенату и Палате представителей Конгресса, которое транслировали на весь мир. Хватило всего одного слова. "Иранцы".
06:19 "Херсон пал".
06:01 МИД Польши сообщил об изъятии объектов дипломатической недвижимости России, включая школу при посольстве. По сути, Варшава уже опустилась до рэкета в попытке унизить русских дипломатов.
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