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Падение гегемона. Байден сыграл на понижение Америки

08 ноября 2021, 02:00  •  90 • Политика
Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о том, как президент США Джо Байден открыто отвергает принцип "Америка первая", тем самым играя на понижение США. Тем временем глава Белого дома "теряет очки" уже и среди американцев, что наводит на мысль о грядущем падении гегемона.
В своём стремлении максимально дистанцироваться от предшественника на посту президента США Дональда Трампа действующий американский лидер совершает непростительные промахи. В частности, не просто отказался от девиза Трампа "Сделаем Америку великой", а, наоборот, сыграл на понижение США.
О том, что Джо Байден открыто отвергает принцип "Америка на первом месте" (America first), сообщил в интервью телеканалу CNN помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. То есть своё внимание глава государства отказывается уделять больше внутренним вопросам и проблемам Соединённых Штатов, оставляя в приоритете внешнюю политику.
"Фактически он указал, что этот принцип на деле ставит Америку на последнее место (цитата по РИА Новости)", - заявил он.
В итоге у Байдена провал по всем фронтам - и во внутренней политике (заигрывания с распоясавшимися BLM-щиками и миграционный кризис, пустые полки в магазинах и бунт граждан против обязательной вакцинации от коронавируса), и во внешней (особенно сильно ударила по США история с бегством американской армии из Афганистана). Экспертное сообщество уже предсказывает падение гегемона.
Сенатор Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты" обратил внимание на тот факт, что "прощаясь с американской гегемонией, мир прощается, естественно, не с США как сверхдержавой, а с их заявкой на мировое господство".
"США в обозримом будущем останутся ведущей державой мира по совокупности главных факторов внешнеполитической мощи: экономической, военной, политической, технологической, финансовой, информационной и культурной, - пояснил свою мысль политик. - Именно сочетание этих факторов мощи, хотя и у них есть отрицательная динамика, позволяет США оставаться ведущей державой современного мира. Но уже не гегемоном".

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