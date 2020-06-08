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Падчерица ведущего Первого канала громит США вместе с чёрными и грозит изнасилованиями?

08 июня 2020, 19:00  •  143 • В мире
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вместе со своим бойфредом-афроамериканцем приняла участие в одной из акций протеста против "расового неравенства" в Нью-Йорке. Парочка шествовала под плакатом с многозначительным текстом.
Одной из первых на фотографию, появившуюся в Сети, обратила внимание Ксения Собчак, которая сделал репост одной из публикаций в своём Telegram-канале "Кровавая барыня". Для тех подписчиков, которые не очень хорошо понимают английский язык, Собчак сделала перевод: "Система имеет нас жёстче, чем мы - ваших дочерей".
Надо отметить, что фотография неслучайно попала в соцсети. Эрика сама активно выкладывает фотографии и видеоролики, сделанные на акциях протеста. Более того, в Instagram она обратилась к подписчикам, призывая их тоже обратить внимание на проблему расизма.
Конечно, надпись на плакате, который нёс бойфренд падчерицы Урганта, была более чем провокационной. Вскоре темнокожий приятель Эрики решил извиниться за этот плакат. Он утверждает, что "надпись и посыл плаката переврали". Он никогда не проявлял неуважения ни к своей белокожей подруге, ни к её семье. Текст на плакате не имеет к ним никакого отношения, а обращён к тем, кто заставляет афроамериканцев чувствовать себя униженными.
Напомним, недавно стало известно о том, что и сам Иван Ургант подумывает о том, чтобы навсегда переехать в США. Об этом он открыто заявил в интервью СМИ, пояснив, что за океаном "по-другому пахнет". Что же это за запах?
Оказывается, уже несколько лет Иван Ургант считает своим любимым городом Нью-Йорк и мечтает переехать в Штаты на ПМЖ. В интервью женскому онлайн-изданию Woman Story ведущий пояснил, что влюбился в эту страну после первого же визита и просто обожает тамошнее телевидение.
По словам Ивана, он часто бывает в Америке с семьёй, и домой даже не тянет. Там, в США, пахнет как-то иначе, и шоумену этот запах "очень нравится". Но главное, ведущего подкупает "свобода": по его словам, на американском ТВ можно говорить о чём угодно, в том числе и о политиках, и никто не позвонит и не скажет, "что можно говорить, а что нет".

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