Падающие лайнеры Boeing: секретное оружие США? • 192 • Аналитика

Катастрофа рейса PS 752 компании «Международные авиалинии Украины», случившаяся в международном аэропорту Тегерана спустя буквально несколько часов после нанесения силами КСИР ракетных ударов по военным базам США в Ираке не просто дает повод для великого множества вопросов. Она неизбежно вызывает упорные, прямо-таки навязчивые ассоциации с другой трагедией – рухнувшим в 2014 году с неба Донбасса лайнером Malaysia Airlines, шедшим рейсом МН-17. И дело даже не в том, что в обоих случаях фигурируют самолеты Boeing (хотя и это, судя по всему, имеет значение), а в целой цепи иных, куда более зловещих и многозначительных совпадений и параллелей, которые стоят того, чтобы поговорить о них отдельно и обстоятельно. Сразу хочу расставить точки над «і» — изложенное ниже ни в коем случае не следует воспринимать как утверждение. Это не более чем версия, и каждый из читателей вправе ее поддержать, опровергнуть или даже высмеять. При этом, правда, рекомендуется дочитать до конца и тогда уже делать выводы.



Странности, загадки, сомнения

Не буду в сотый раз пересказывать подробности катастрофы, уже неоднократно озвученные всеми мировыми и отечественными СМИ. Остановимся на тех моментах, которые изначально вызывают недоумение и вопросы. Одним из них, несомненно, является более чем странное поведение посольства Украины в Иране. Сообщение о трагедии на его официальном сайте появилось достаточно оперативно. В нем совершенно четко и однозначно говорилось о том, что причиной случившегося стала неисправность двигателя, а версии террористического акта или ракетной атаки полностью исключены. И вдруг происходит нечто… Смысл написанного меняется чуть ли не с точностью до наоборот: приведенные выше строки исчезают и вместо них появляются слова о комиссии, выясняющей причины катастрофы. А также довольно странное утверждение о том, что «любые заявления» касательно аварии до окончания работы этой самой комиссии «не являются официальными». На первый взгляд бессмыслица. Но только на первый. Поскольку едва ли не сразу же после этого по мировым информагентствам начинается «разгон» информации иорданского издания Al Hadath, утверждающего, что лайнер «был по ошибке сбит силами ПВО Ирана». Никаких подтверждений, никаких ссылок на источники, даже традиционно «пожелавшие остаться неназванными». Правительство Ирана делает официальное заявление о том, что не имеет никакого отношения к трагедии и готово это доказать. Однако поздно. Процесс, как говорится, уже пошел. До каких размеров этот информационный «снежный ком» вырос буквально в течение суток, я расскажу чуточку позднее.







С самим Boeing 737-800 NG компании МАУ, выполнявшим роковой рейс Тегеран — Киев, странностей не то что много, а предельно много. Они, можно сказать, в данном случае зашкаливают! Начать надо с того, что это был один из самых новых «бортов» компании, чья техническая исправность не вызывала ни малейших сомнений. Более того, в последний раз она проверялась буквально 6 января нынешнего года. Члены экипажа — командир корабля Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко имели по 11 с лишним, 12 и 7 с половиной тысяч часов налета соответственно. Сергей Вахрин, инструктор погибших летчиков, утверждает, что с такой нештатной ситуацией, как отказ двигателя, справиться сумел бы любой из них, а уж все вместе – наверняка. Таким образом, официальная версия «технической неисправности», приведшей к катастрофе, вызывает громадные сомнения. Мнения профессионалов по данному вопросу изначально разделены до полной полярности. Так, австралийский авиационный эксперт Джеффри Томас категорически отрицает возможность ракетного удара, утверждая, что погубивший самолет взрыв произошел внутри него. Напротив, Вадим Лукашевич, представленный одним из проектов «Голоса Америки» как «бывший сотрудник ОКБ Сухого», утверждает, что приоритетной следует считать версию именно попадания в злосчастный Boeing управляемой ракеты. При этом он ссылается на какие-то «фотографии», которые, правда, его утверждения «не доказывают». Одним словом, разброд и шатания. Ну, и «впереди планеты всей», как обычно в подобных случаях, бегут наши старые знакомцы – Bellingcat, уже пытающиеся объявить «убийцей» украинского лайнера ЗРК «Тор». Делается это на основании выложенной в Интернет фотографии какой-то железяки, якобы «обнаруженной на месте аварии» непонятно когда и кем. Как знакомо!



Новый МН-17?

В принципе, сам по себе факт немедленного подключения к «расследованию» этих борзописцев с достаточно сомнительной репутацией более чем красноречив. Они, понимаете ли, уже берутся «определить» местоположение самолета в воздушном пространстве Ирана и «проверить», был ли он в пределах досягаемости ЗРК «Тор», состоящих на вооружении тамошних ПВО. Будем делать ставки на результаты этой «объективной проверки»? Я тоже думаю, что не стоит. Лучше попробуем разобраться с еще целым рядом «косвенных улик», свидетельствующих в пользу того, что дело мы имеем ни с каким не несчастным случаем и даже не с «ошибкой ПВО» а с хладнокровным убийством 176 человек, устроенным с целью международной провокации. Один к одному – как и с лайнером «Малайзийских авиалиний», погибшим над Донбассом.



Начнем с простейшего – гражданства погибших. Украинцев там был минимум – экипаж, бортпроводники и двое пассажирок. Большинство составляли иранские студенты, возвращавшиеся к месту учебы после каникул. Но... Также на борту находились 63 гражданина Канады, 10 – Швеции, по трое граждан Германии и Великобритании. Эдакий зловещий «интернационал». Что там намедни мистер Трамп вещал о «необходимости большей вовлеченности стран НАТО в кризис на Ближнем Востоке»?! Так вот вам и повод – лучше не придумать... Вполне допускаю, что соответствующие команды были отданы теми, кто уже прекрасно знал: «ракетный удар возмездия» КСИР нанесен по пустым местам, и поводом для развертывания полномасштабных боевых действий он не станет. Впереди – новый этап противостояния с Тегераном с помощью санкций и прочих инструментов международной изоляции. И крайне желательно, чтобы на сей раз стремление Вашингтона загнать иранцев в угол его союзники поддерживали более активно.



Позволю себе напомнить – крушение МН17, по мнению многих аналитиков, как раз и стало той «точкой кипения», после которой на Россию были обрушены наиболее жесткие и, так сказать, массовые санкции со стороны не только США, но и Европейского Союза, переломным моментом, после которого нашу страну стали совершенно беззастенчиво и бесстыдно обвинять в прямой причастности к вооруженному конфликту на Донбассе. Украина «отыграла» свою роль в этом гнусном действе на «отлично», но вот незадача – со временем своевольничать начала Малайзия, да и в Европе как-то поубавилось уверенности в упорно навязываемой ей версии трагедии. Это ответ на вопрос о том, почему в данной ситуации уничтожению подвергся как раз украинский «борт». Напомню: согласно действующим протоколам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), расследование катастрофы будет проводить комиссия, состоящая из представителей как страны, где произошел инцидент (Ирана), так и государств, являющихся владельцами самолета и его производителями. То есть Украины и Соединенных Штатов. Можете представить, что они там «нароют»? Да ровно то, что будет предписано из Вашингтона! Более того, как стало известно, государственный секретарь США Майк Помпео, с чьей «легкой» руки и заварилась на Ближнем Востоке вся нынешняя кровавая каша, уже сделал официальное заявление о готовности предоставить Киеву «всю возможную помощь в объективном расследовании». И о том, что он намерен «внимательно следить за этим инцидентом». Вот вам и объяснение быстрого «переобувания» посольства «нэзалэжной» в Тегеране относительно версий трагедии. Понятно, что «втык» и указания о смене текста они получили прямиком из Киева, где к тому моменту уже была озвучена «правильная» трактовка. И, между прочим, Зеленский имел с Помпео телефонный разговор как раз накануне катастрофы. Неужели?!. Старт "Турецкого потока" — больше чем просто очередной успех России



И, кстати, вот еще что: как ни цинично это звучит, но, вполне возможно, что выбор для принесения в «сакральную жертву» именно самолетов Boeing вовсе не случаен. Для того, чтобы устроить катастрофу, над которой потом будут ломать голову эксперты, необходимо очень хорошо знать скрытые возможности крылатой машины. Таковые в лайнерах именно этого производителя, как показал печальный опыт с «программой-убийцей» MCAS, вполне могут иметься. Да и вообще, судьба этой корпорации сейчас находится всецело в руках федеральных властей США, а главным ее спасителем в тяжкую годину выступает Пентагон... Впрочем, продвигаясь дальше в этом направлении, мы и впрямь рискуем угодить на зыбкую почву конспирологии. Обойдемся, пожалуй, без нее. Совершенно очевидных фактов и так достаточно, чтобы предположить: авария рейса PS 752 вполне может оказаться очередным актом тайной войны, ведущейся теми, кто считает себя вправе единолично решать судьбы не только отдельных стран, но и всего мира, придавая при этом человеческим жизням значения не большее, чем сломавшимся оловянным солдатикам. Государство-выгодополучатель в данном случае более чем очевидно. А представление о том, до какой запредельной дичи может дойти со временем правильно раскрученная и щедро подпитываемая информационная кампания по данному поводу, легко получить, поборов брезгливость и ознакомившись с некоторыми свежайшими «перлами» из украинской блогосферы. Пока что бредятину о том, что Владимир Путин находился в Дамаске исключительно «для организации иранской атаки на украинский лайнер», пишут и обсуждают только там, на полном, впрочем, серьезе. Но это – пока...



Что ж, остается только выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших. А также надежду на то, что именами пассажиров и экипажа рейса PS 752 список тех, чья жизнь оборвалась на земле Ирана, будет завершен на как можно более долгий срок. Катастрофа рейса PS 752 компании «Международные авиалинии Украины», случившаяся в международном аэропорту Тегерана спустя буквально несколько часов после нанесения силами КСИР ракетных ударов по военным базам США в Ираке не просто дает повод для великого множества вопросов. Она неизбежно вызывает упорные, прямо-таки навязчивые ассоциации с другой трагедией – рухнувшим в 2014 году с неба Донбасса лайнером Malaysia Airlines, шедшим рейсом МН-17. И дело даже не в том, что в обоих случаях фигурируют самолеты Boeing (хотя и это, судя по всему, имеет значение), а в целой цепи иных, куда более зловещих и многозначительных совпадений и параллелей, которые стоят того, чтобы поговорить о них отдельно и обстоятельно. Сразу хочу расставить точки над «і» — изложенное ниже ни в коем случае не следует воспринимать как утверждение. Это не более чем версия, и каждый из читателей вправе ее поддержать, опровергнуть или даже высмеять. При этом, правда, рекомендуется дочитать до конца и тогда уже делать выводы.Не буду в сотый раз пересказывать подробности катастрофы, уже неоднократно озвученные всеми мировыми и отечественными СМИ. Остановимся на тех моментах, которые изначально вызывают недоумение и вопросы. Одним из них, несомненно, является более чем странное поведение посольства Украины в Иране. Сообщение о трагедии на его официальном сайте появилось достаточно оперативно. В нем совершенно четко и однозначно говорилось о том, что причиной случившегося стала неисправность двигателя, а версии террористического акта или ракетной атаки полностью исключены. И вдруг происходит нечто… Смысл написанного меняется чуть ли не с точностью до наоборот: приведенные выше строки исчезают и вместо них появляются слова о комиссии, выясняющей причины катастрофы. А также довольно странное утверждение о том, что «любые заявления» касательно аварии до окончания работы этой самой комиссии «не являются официальными». На первый взгляд бессмыслица. Но только на первый. Поскольку едва ли не сразу же после этого по мировым информагентствам начинается «разгон» информации иорданского издания Al Hadath, утверждающего, что лайнер «был по ошибке сбит силами ПВО Ирана». Никаких подтверждений, никаких ссылок на источники, даже традиционно «пожелавшие остаться неназванными». Правительство Ирана делает официальное заявление о том, что не имеет никакого отношения к трагедии и готово это доказать. Однако поздно. Процесс, как говорится, уже пошел. До каких размеров этот информационный «снежный ком» вырос буквально в течение суток, я расскажу чуточку позднее.С самим Boeing 737-800 NG компании МАУ, выполнявшим роковой рейс Тегеран — Киев, странностей не то что много, а предельно много. Они, можно сказать, в данном случае зашкаливают! Начать надо с того, что это был один из самых новых «бортов» компании, чья техническая исправность не вызывала ни малейших сомнений. Более того, в последний раз она проверялась буквально 6 января нынешнего года. Члены экипажа — командир корабля Владимир Японенко, инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко имели по 11 с лишним, 12 и 7 с половиной тысяч часов налета соответственно. Сергей Вахрин, инструктор погибших летчиков, утверждает, что с такой нештатной ситуацией, как отказ двигателя, справиться сумел бы любой из них, а уж все вместе – наверняка. Таким образом, официальная версия «технической неисправности», приведшей к катастрофе, вызывает громадные сомнения. Мнения профессионалов по данному вопросу изначально разделены до полной полярности. Так, австралийский авиационный эксперт Джеффри Томас категорически отрицает возможность ракетного удара, утверждая, что погубивший самолет взрыв произошел внутри него. Напротив, Вадим Лукашевич, представленный одним из проектов «Голоса Америки» как «бывший сотрудник ОКБ Сухого», утверждает, что приоритетной следует считать версию именно попадания в злосчастный Boeing управляемой ракеты. При этом он ссылается на какие-то «фотографии», которые, правда, его утверждения «не доказывают». Одним словом, разброд и шатания. Ну, и «впереди планеты всей», как обычно в подобных случаях, бегут наши старые знакомцы – Bellingcat, уже пытающиеся объявить «убийцей» украинского лайнера ЗРК «Тор». Делается это на основании выложенной в Интернет фотографии какой-то железяки, якобы «обнаруженной на месте аварии» непонятно когда и кем. Как знакомо!В принципе, сам по себе факт немедленного подключения к «расследованию» этих борзописцев с достаточно сомнительной репутацией более чем красноречив. Они, понимаете ли, уже берутся «определить» местоположение самолета в воздушном пространстве Ирана и «проверить», был ли он в пределах досягаемости ЗРК «Тор», состоящих на вооружении тамошних ПВО. Будем делать ставки на результаты этой «объективной проверки»? Я тоже думаю, что не стоит. Лучше попробуем разобраться с еще целым рядом «косвенных улик», свидетельствующих в пользу того, что дело мы имеем ни с каким не несчастным случаем и даже не с «ошибкой ПВО» а с хладнокровным убийством 176 человек, устроенным с целью международной провокации. Один к одному – как и с лайнером «Малайзийских авиалиний», погибшим над Донбассом.Начнем с простейшего – гражданства погибших. Украинцев там был минимум – экипаж, бортпроводники и двое пассажирок. Большинство составляли иранские студенты, возвращавшиеся к месту учебы после каникул. Но... Также на борту находились 63 гражданина Канады, 10 – Швеции, по трое граждан Германии и Великобритании. Эдакий зловещий «интернационал». Что там намедни мистер Трамп вещал о «необходимости большей вовлеченности стран НАТО в кризис на Ближнем Востоке»?! Так вот вам и повод – лучше не придумать... Вполне допускаю, что соответствующие команды были отданы теми, кто уже прекрасно знал: «ракетный удар возмездия» КСИР нанесен по пустым местам, и поводом для развертывания полномасштабных боевых действий он не станет. Впереди – новый этап противостояния с Тегераном с помощью санкций и прочих инструментов международной изоляции. И крайне желательно, чтобы на сей раз стремление Вашингтона загнать иранцев в угол его союзники поддерживали более активно.Позволю себе напомнить – крушение МН17, по мнению многих аналитиков, как раз и стало той «точкой кипения», после которой на Россию были обрушены наиболее жесткие и, так сказать, массовые санкции со стороны не только США, но и Европейского Союза, переломным моментом, после которого нашу страну стали совершенно беззастенчиво и бесстыдно обвинять в прямой причастности к вооруженному конфликту на Донбассе. Украина «отыграла» свою роль в этом гнусном действе на «отлично», но вот незадача – со временем своевольничать начала Малайзия, да и в Европе как-то поубавилось уверенности в упорно навязываемой ей версии трагедии. Это ответ на вопрос о том, почему в данной ситуации уничтожению подвергся как раз украинский «борт». Напомню: согласно действующим протоколам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), расследование катастрофы будет проводить комиссия, состоящая из представителей как страны, где произошел инцидент (Ирана), так и государств, являющихся владельцами самолета и его производителями. То есть Украины и Соединенных Штатов. Можете представить, что они там «нароют»? Да ровно то, что будет предписано из Вашингтона! Более того, как стало известно, государственный секретарь США Майк Помпео, с чьей «легкой» руки и заварилась на Ближнем Востоке вся нынешняя кровавая каша, уже сделал официальное заявление о готовности предоставить Киеву «всю возможную помощь в объективном расследовании». И о том, что он намерен «внимательно следить за этим инцидентом». Вот вам и объяснение быстрого «переобувания» посольства «нэзалэжной» в Тегеране относительно версий трагедии. Понятно, что «втык» и указания о смене текста они получили прямиком из Киева, где к тому моменту уже была озвучена «правильная» трактовка. И, между прочим, Зеленский имел с Помпео телефонный разговор как раз накануне катастрофы. Неужели?!.И, кстати, вот еще что: как ни цинично это звучит, но, вполне возможно, что выбор для принесения в «сакральную жертву» именно самолетов Boeing вовсе не случаен. Для того, чтобы устроить катастрофу, над которой потом будут ломать голову эксперты, необходимо очень хорошо знать скрытые возможности крылатой машины. Таковые в лайнерах именно этого производителя, как показал печальный опыт с «программой-убийцей» MCAS, вполне могут иметься. Да и вообще, судьба этой корпорации сейчас находится всецело в руках федеральных властей США, а главным ее спасителем в тяжкую годину выступает Пентагон... Впрочем, продвигаясь дальше в этом направлении, мы и впрямь рискуем угодить на зыбкую почву конспирологии. Обойдемся, пожалуй, без нее. Совершенно очевидных фактов и так достаточно, чтобы предположить: авария рейса PS 752 вполне может оказаться очередным актом тайной войны, ведущейся теми, кто считает себя вправе единолично решать судьбы не только отдельных стран, но и всего мира, придавая при этом человеческим жизням значения не большее, чем сломавшимся оловянным солдатикам. Государство-выгодополучатель в данном случае более чем очевидно. А представление о том, до какой запредельной дичи может дойти со временем правильно раскрученная и щедро подпитываемая информационная кампания по данному поводу, легко получить, поборов брезгливость и ознакомившись с некоторыми свежайшими «перлами» из украинской блогосферы. Пока что бредятину о том, что Владимир Путин находился в Дамаске исключительно «для организации иранской атаки на украинский лайнер», пишут и обсуждают только там, на полном, впрочем, серьезе. Но это – пока...Что ж, остается только выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших. А также надежду на то, что именами пассажиров и экипажа рейса PS 752 список тех, чья жизнь оборвалась на земле Ирана, будет завершен на как можно более долгий срок. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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