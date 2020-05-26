Падающего толкни. Кто объединился против Зеленского • 162 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Едва отменили карантин, как в нескольких городах Украины прошли акции против президента Владимира Зеленского. Собравшиеся угрожали главе государства уголовным преследованием и всячески его высмеивали. На этом фоне недавняя икона патриотов Надежда Савченко дала интервью российскому телевидению. О том, как в соседней стране начинается новая предвыборная кампания, — в материале РИА Новости. Союз бывших врагов Участники демонстраций "Стоп реванш" требовали прекратить "политику капитуляции перед Россией" и освободить из тюрем добровольцев. В столице активисты собрались на майдане Незалежности (площади Независимости). Со сцены выступали сторонники Петра Порошенко, в том числе художник Сергей Поярков, которого обвиняют в оскорблении действующего президента. Надев шутовской колпак, он пытался пародировать Зеленского. Затем толпа устремилась к дому главы государства, выкрикивая: "Позор!" и "Бубочка (прозвище президента. — Прим. ред.), выходи!" На транспаранте, который несли активисты, значилось: "111 статья. Зе — приготовиться". В Уголовном кодексе это статья о государственной измене. Митинги устроили связанные с Порошенко организации "Справа громад" и "Демократична Сокира". Отметился и "Национальный корпус", который контролирует глава МВД Арсен Аваков и в прошлом году агитировал против Порошенко. "Осенью мы должны быть едины, как кулак", — провозгласил один из участников митингов, имея в виду предстоящие выборы в местные советы. А Надежда Савченко, украинская героиня войны в Донбассе и бывший депутат Верховной рады, дала интервью российскому телеканалу НТВ. Она сообщила, что "оранжевая революция и революция достоинства" произошли "с подачи западного цивилизованного мира". © РИА Новости / Стрингер Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского идут к его дому в Киеве Ее выступление также может быть связано с выборами, полагает политический эмигрант, журналист Александр Мединский. "Все проснулись, так как пошел кэш (наличные деньги) на кампанию", — поясняет он. Деньги есть, и вы держитесь Денежный вопрос считает основным и член одной из националистических организаций Михаил (имя изменено по его просьбе). "В штабах деньги будут, но есть установка — все сделать подешевле, поэтому вербуют буйных, которым можно надеть каску на голову и послать на митинг, чтобы они там орали и дрались", — описывает он будни нацдвижения. "Мобилизуют и всех патриотичных, кто согласен работать за бесплатно. Но у (руководителя "Нацкорпуса" Андрея) Билецкого деньги водятся, его покрывает Аваков, а МВД доит всех — от бабок на базаре до серьезных бизнесменов", — вводит в курс дела Михаил. © РИА Новости / Стрингер Сторонники партии "Национальный корпус" во время акции против президента Украины Владимира Зеленского Столь разношерстные силы объединились на митингах, потому что Билецкий пытается подмять под себя все протестное движение, добавляет собеседник. "Да, "Нацкорпус" — вернее, Аваков — поддержал Зеленского на выборах, но сейчас у президента падает рейтинг, и националисты быстро "переобулись". Падающего толкни — этот рецепт всегда актуален", — подчеркивает Михаил. "Зеленского за его "ватничество" никто из патриотов и не собирался прощать. У него умеренная позиция по вопросам языка и религии, а это для националистического движения неприемлемо. Президент не хочет активизации войны в Донбассе, пытается исполнять Минские соглашения. Это не подходит партии войны", — объясняет активист. При этом он уверен, что у патриотов Авакова довольно узкое электоральное поле: "Националистам надо показать хоть какой-то результат, потому что на прошлых выборах они собрались в альянс, но проиграли даже партии Шария. А у порошенковской "Европейской солидарности" теперь очень резкая, радикальная риторика. Надо выступить еще ярче". © РИА Новости / Стрингер Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве Офис президента тоже не бездействует, уточняет украинский журналист-расследователь Евгений Плинский. Команда Зеленского "собирает кэш" на выборы. После назначения главой таможни Максима Нефедова, выходца из структур американского финансиста Джорджа Сороса, "в регионах на таможнях воровать не перестали, но в Киев уже не возят". Это привело к ситуации, когда "в бюджете — ноль, в кармане — ноль". "Гречка, формирование штабов, содержание сеток — все это требует живых денег, которые на Украине текут через две структуры: налоговую и таможню, — писал Плинский. — Решение было принято незамедлительно. Макса (Нефедова) — убрать, реформу — остановить, таможни и главные кресла — продать. Собраный кэш направлять на обеспечение местных выборов". Таможня не дает добро "Порошенко пытается перед выборами очертить президенту коридор и загнать его туда. То же самое хочет сделать и часть элит, связанная с американской Демократической партией", — высказывает мнение директор Украинского института политики Руслан Бортник. Между партией Порошенко и многочисленными националистами идет борьба за так называемую патриотическую франшизу. "После поражения на выборах в 2019-м в штабе Порошенко решили, что провалу способствовал "Нацкорпус", поэтому "Европейская солидарность" и сателлиты пятого президента сместились вправо. И на условном правом фланге украинской политики развернулась ожесточенная схватка за "патриотизм", контроль над улицей", — говорит Бортник. И здесь, полагает он, Порошенко вполне может добиться перевеса над подопечными Авакова за счет своих финансовых и медийных ресурсов. © РИА Новости / Стрингер Участник акции против президента Украины Владимира Зеленского во Львове Об остроте противостояния на местах свидетельствуют также прокатившиеся по областям демонстрации фермеров, медиков, отказ некоторых глав регионов соблюдать карантин. История с таможней тоже имеет отношение к выборам, но Бортник предупреждает: "Все не так прямолинейно, коррупция на таможне была до Нефедова, при Нефедове и после него будет. Таможня — это интересы самых различных игроков, никто не отдаст ее просто так, чтобы смотреть, как деньги уходят куда-то наверх". Выборы станут тяжелым испытанием для пропрезидентской партии "Слуга народа", так как борьба за места в регионах пойдет на нескольких уровнях, указывает Бортник. Будут представлены и местные элиты, и олигархи, которые разобрали себе области в кормление, и политические партии. Поражение "зеленых" докажет, что проект "Слуга народа" провалился. Возможно, с этим националисты связывают надежды на досрочный уход Зеленского в отставку. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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