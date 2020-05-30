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Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C
30 мая 2020, 02:55 • 28 • В мире
В интернет выложили видеозапись "провальных" тренировочных полётов истребителя F 35C Lightning II. Американская машина пыталась взлететь с палубы авианосца. Однако что-то пошло не так и самолёт падает в воду с палубы, но в последний момент выравнивается.
Видео с тренировок, которые едва не закончились трагедией, опубликовал в Instagram пользователь с ником rcaf_pilot. На кадрах видно, как американский истребитель пытается взлететь с палубы авианосца. В какой-то момент что-то идёт не так и машина падает в воду, скрываясь за палубой корабля... Однако в последний момент истребителю удалось выровняться.
В подписи указано, что лётчики проверяли, может ли истребитель F 35C Lightning II совершить взлёт при минимальной мощности стартовой катапульты.
Напомним, что американский истребитель F 35C Lightning II был разработан военно-промышленной корпорацией "Локхид-Мартин". Это один из трёх многофункциональных истребителей пятого поколения в мире. Свой первый полёт палубный истребитель совершил еще в 2009 году. А в 2014 году машина совершила свою первую посадку на палубу авианосца.
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