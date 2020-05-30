Падает в воду с палубы авианосца: Опубликована запись "провальных" тренировок истребителя F 35C

Видео с тренировок, которые едва не закончились трагедией, опубликовал в Instagram пользователь с ником rcaf_pilot. На кадрах видно, как американский истребитель пытается взлететь с палубы авианосца. В какой-то момент что-то идёт не так и машина падает в воду, скрываясь за палубой корабля... Однако в последний момент истребителю удалось выровняться.

В подписи указано, что лётчики проверяли, может ли истребитель F 35C Lightning II совершить взлёт при минимальной мощности стартовой катапульты.

Напомним, что американский истребитель F 35C Lightning II был разработан военно-промышленной корпорацией "Локхид-Мартин". Это один из трёх многофункциональных истребителей пятого поколения в мире. Свой первый полёт палубный истребитель совершил еще в 2009 году. А в 2014 году машина совершила свою первую посадку на палубу авианосца.