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Пачка масла, три кило муки: Европа начала расплачиваться за санкции против России

28 марта 2022, 10:45  •  381 • Политика
Санкции, которые, по словам западных политиков, должны якобы в считанное время уничтожить экономику России, действительно начали своё разрушительное воздействие. Но против Европы. Пачка масла, три килограмма муки - какая проблема появилась у жителей западных стран?
Журналисты пообщались с жителями Европы и США и выяснили, что ограничения, введённые против России, стали бить в первую очередь по простым гражданам западных стран. Например, в Европе ввели лимиты на покупки в продовольственных магазинах, в Великобритании счета за отопление выросли на треть, а жители США из-за высоких цен на бензин заправляются в Мексике.
Как рассказал в сюжете "Россия 24" житель Греции, в магазине ему не позволили купить столько муки и масла, сколько он хотел.
"Сказали, что могу взять не больше трех килограммов. У меня было два масла в корзине, а разрешили купить только одно", - поделился он.
По словам мужчины, в магазине его предупредили, что такие ограничения - "теперь закон".
Стоит отметить, что официальные лица Запада, вводя очередные санкции, уверяют жителей своих стран, что, мол, "вот-вот" экономика России рухнет и "весь мир заживёт". Но сухие факты пока показывают обратное и заставляют жителей Европы испытывать серьёзные трудности.

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