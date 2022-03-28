Пачка масла, три кило муки: Европа начала расплачиваться за санкции против России

Санкции, которые, по словам западных политиков, должны якобы в считанное время уничтожить экономику России, действительно начали своё разрушительное воздействие. Но против Европы. Пачка масла, три килограмма муки - какая проблема появилась у жителей западных стран?

Журналисты пообщались с жителями Европы и США и выяснили, что ограничения, введённые против России, стали бить в первую очередь по простым гражданам западных стран. Например, в Европе ввели лимиты на покупки в продовольственных магазинах, в Великобритании счета за отопление выросли на треть, а жители США из-за высоких цен на бензин заправляются в Мексике.

Как рассказал в сюжете "Россия 24" житель Греции, в магазине ему не позволили купить столько муки и масла, сколько он хотел.

"Сказали, что могу взять не больше трех килограммов. У меня было два масла в корзине, а разрешили купить только одно", - поделился он.

По словам мужчины, в магазине его предупредили, что такие ограничения - "теперь закон".

Стоит отметить, что официальные лица Запада, вводя очередные санкции, уверяют жителей своих стран, что, мол, "вот-вот" экономика России рухнет и "весь мир заживёт". Но сухие факты пока показывают обратное и заставляют жителей Европы испытывать серьёзные трудности.