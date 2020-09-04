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Озвучены сроки возможной заморозки "Северного потока - 2" из-за Навального

04 сентября 2020, 20:35  •  71 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Берлине призвали экономически отреагировать на ситуацию вокруг "отравления"
Реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2" нужно приостановить на два года из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. С таким предложением выступил кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.
Немецкий консерватор отметил, что до ситуации с активистом из РФ он стоял на позиции продолжения строительства "СП – 2", несмотря на все иные опасения.
"Но после отравления Навального Европа должна отреагировать. Я предлагаю немедленную заморозку строительства сроком на два года, то есть мораторий", – заявил в интервью таблоиду Bild Мерц.
Ранее в пятницу "Утро.ру" сообщало, что из-за происходящего вокруг создателя иноагента ФБК уже раздается хор голосов в Германии, требующих остановить международный проект. Накануне с такой инициативой выступил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, соратник канцлера Ангелы Меркель. Он потребовал нанести Москве ответный удар по чувствительной для России области экспорта газа. Каким бумерангом это ударит по самой Германии, немец промолчал.
А ведь еще на прошлой неделе фрау Меркель говорила, что вопросы нашей трубы и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Но после того, как 2 сентября глава германского кабмина сама взорвала информационную бомбу, объявив о "точно отравлении" россиянина ядом из группы "Новичок", ей станет трудно сопротивляться своим оппонентам, выступающим против "СП – 2".

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