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Озвучены планы Путина на неделю
15 марта 2021, 12:30 • 19 • Политика
У главы страны заготовлено несколько участий в мероприятиях
На этой неделе российский президент планирует провести конференцию по вопросам развития Крыма. Событие пройдет в день присоединения полуострова к составу России.
Владимир Путин собирается посветить конференцию вопросом социально-экономического развития региона. Об этом сообщает РИА ФАН.
Также у главы государства запланирован телемост с участием президента Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры торжественно откроют Таласский золотурдный комбинат.
Помимо других дел, Владимир Путин проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ на этой неделе.
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