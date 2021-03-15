Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

Озвучены планы Путина на неделю

15 марта 2021, 12:30  •  19 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У главы страны заготовлено несколько участий в мероприятиях
На этой неделе российский президент планирует провести конференцию по вопросам развития Крыма. Событие пройдет в день присоединения полуострова к составу России.
Владимир Путин собирается посветить конференцию вопросом социально-экономического развития региона. Об этом сообщает РИА ФАН.
Также у главы государства запланирован телемост с участием президента Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры торжественно откроют Таласский золотурдный комбинат.
Помимо других дел, Владимир Путин проведет коллегию Генеральной прокуратуры РФ на этой неделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 02:25
Клинцевич о возможном вводе войск НАТО в Донбасс: Киев "дёргает тигра за усы".
15 марта 2021, 02:25
Оксана Пушкина на фоне скандалов сделала заявление о выборах в Госдуму
15 марта 2021, 10:40
Китай наказал Украину за "Мотор Сич" новой позицией по Крыму
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.