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Озвучено имя жертвы "белорусского майдана". Соболезнования посыпались на однофамильца
14 августа 2020, 15:45 • 88 • В мире
"Радио Свобода" назвала имя погибшего в ходе протестов в Минске. Как ранее сообщали правоохранители, у мужчины в руках взорвалась бомба, и от полученных травм он скончался. Однако в глазах активистов "белорусского майдана" погибший стал своеобразным символом. Правда, СМИ ошиблись в имени жертвы, и однофамильцу пришлось читать в свой адрес соболезнования.
На сайте "Радио Свобода" рассказали детали биографии погибшего в ходе протестов 10 августа в Минске. Журналисты назвали и имя "жертвы майдана". По их сведениям, это был 34-летний Александр Тарайковский.
В публикации приводятся комментарии родных погибшего, которые не верят в официальную версию о смерти мужчины. Как ранее сообщали в МВД республики, активист пытался бросить взрывное устройство в силовиков, но оно детонировало у него в руках. Мужчина скончался.
На месте гибели демонстранта протестующие устроили стихийный мемориал. В четверг, 13 августа, туда прибыли представители посольств европейских стран, чтобы возложить цветы.
В то же время в Сети, узнав имя погибшего, пользователи принялись искать странички "жертвы майдана" в соцсетях. По имени и фамилии некоторые граждане нашли однофамильца и принялись забрасывать его соболезнованиями.
Впрочем, позднее объявился сам владелец аккаунта, которого обескуражил поток сообщений. Позднее мужчина закрыл свой аккаунт.
Скриншот vk.com/id60869336
В Telegram-канале Euroradio сообщается, что журналисты ошиблись в имени погибшего.
""Радио Свобода" уточнило информацию о погибшем, его зовут Дмитрий Тарайковский. Тем временем люди нашли "ВКонтакте" какого-то реального Александра Тарайковского и завалили его страничку соболезнованиями", - уточняет Telegram-канал.
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