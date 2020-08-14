Озвучено имя жертвы "белорусского майдана". Соболезнования посыпались на однофамильца

На сайте "Радио Свобода" рассказали детали биографии погибшего в ходе протестов 10 августа в Минске. Журналисты назвали и имя "жертвы майдана". По их сведениям, это был 34-летний Александр Тарайковский.

В публикации приводятся комментарии родных погибшего, которые не верят в официальную версию о смерти мужчины. Как ранее сообщали в МВД республики, активист пытался бросить взрывное устройство в силовиков, но оно детонировало у него в руках. Мужчина скончался.

На месте гибели демонстранта протестующие устроили стихийный мемориал. В четверг, 13 августа, туда прибыли представители посольств европейских стран, чтобы возложить цветы.

В то же время в Сети, узнав имя погибшего, пользователи принялись искать странички "жертвы майдана" в соцсетях. По имени и фамилии некоторые граждане нашли однофамильца и принялись забрасывать его соболезнованиями.

Впрочем, позднее объявился сам владелец аккаунта, которого обескуражил поток сообщений. Позднее мужчина закрыл свой аккаунт.

Скриншот vk.com/id60869336

В Telegram-канале Euroradio сообщается, что журналисты ошиблись в имени погибшего.

""Радио Свобода" уточнило информацию о погибшем, его зовут Дмитрий Тарайковский. Тем временем люди нашли "ВКонтакте" какого-то реального Александра Тарайковского и завалили его страничку соболезнованиями", - уточняет Telegram-канал.