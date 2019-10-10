Озвучен украинский "план Б" по Донбассу: Зеленский заговорил о полной изоляции региона

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "план Б" по завершению конфликта в Донбассе. Он предполагает полную изоляцию неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

Информация прозвучала во время пресс-марафона украинского лидера в Киеве. Зеленский заявил, что если план мирного урегулирования конфликта в Донбассе провалится, Киев перейдет к "плану Б". Видео с соответствующим заявлением опубликовала в Twitter российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева.

Речь идет о плане заместителя главы Администрации президента Украины Вадима Пристайко. Согласно этому плану предполагается полная изоляция неподконтрольных Киеву восточных регионов Украины.

"Зеленский впервые озвучил второй, альтернативный вариант по урегулированию ситуации в Донбассе - "план Б" (раньше об этом говорил только Пристайко). Речь о том, чтобы полностью изолировать неподконтрольную часть территории", - прокомментировала видео Скабеева.

Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva