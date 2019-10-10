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Озвучен украинский "план Б" по Донбассу: Зеленский заговорил о полной изоляции региона
10 октября 2019, 20:39 • 118 • Политика
Зеленский впервые озвучил второй, альтернативный вариант по урегулированию ситуации в Донбассе, так называемый "план Б". "Речь о том, чтобы полностью изолировать неподконтрольную часть территории", - сообщает Ольга Скабеева.
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "план Б" по завершению конфликта в Донбассе. Он предполагает полную изоляцию неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
Информация прозвучала во время пресс-марафона украинского лидера в Киеве. Зеленский заявил, что если план мирного урегулирования конфликта в Донбассе провалится, Киев перейдет к "плану Б". Видео с соответствующим заявлением опубликовала в Twitter российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева.
Речь идет о плане заместителя главы Администрации президента Украины Вадима Пристайко. Согласно этому плану предполагается полная изоляция неподконтрольных Киеву восточных регионов Украины.
Фото: скриншот Twitter/@OSkabeeva
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