Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Украина

Озвучен сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс

09 марта 2021, 21:45  •  332 • Украина

Военный эксперт Алексей Валюженич описал сценарий крупного наступления украинской армии на Донбасс. Его слова приводит «МК».

По словам специалиста, военные действия начнутся с налета беспилотников. С их помощью украинская армия попытается уничтожить силы противовоздушной обороны ДНР И ЛНР. Затем начнут наступать крупные соединения бронетехники под прикрытием всей мощи авиации.

По мнению Валюженича, об этом свидетельствуют свежие ролики, на которых ВСУ перебрасывают танки к линии фронта. На следующем этапе украинские военные перебазируют беспилотные летательные аппараты поближе к линии соприкосновения.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не о регулярной ротации войск и не о хаотичных движениях, а об усилении группировки. В Донбасс везут комплексы ПВО, командные машины. Украина перебрасывает к ДНР и ЛНР крупные силы, и это мероприятие стоит серьезных денег, отметил Валюженич.

«Зря их туда-сюда гонять не будут. Это десятки танков, артиллерия, личный состав <…> Все продумано и взвешено», — подытожил специалист.

На Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. В МВД ДНР сообщили 3 марта, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ. В регионе также участились обстрелы населенных пунктов.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



332
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 19:10
Украинская пропаганда шокирована тотальной поддержкой Путина в России
09 марта 2021, 18:05
Как в 2020 году на Украину попали российские компоненты от противоракетных комплексов С-300?
09 марта 2021, 02:30
«Эхо Молдовы»: Три варианта выхода из кризиса
08 марта 2021, 22:50
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине – кто на самом деле пострадает от этого? Мнение экспертов
09 марта 2021, 00:40
США проигрывают в Африке Китаю и России
09 марта 2021, 18:05
Вакцинация в Украине сорвана лоббистами «Спутника V»-Максим Степанов
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться ...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.