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Озвучен сценарий масштабного наступления ВСУ на Донбасс
09 марта 2021, 21:45 • 332 • Украина
Военный эксперт Алексей Валюженич описал сценарий крупного наступления украинской армии на Донбасс. Его слова приводит «МК».
По словам специалиста, военные действия начнутся с налета беспилотников. С их помощью украинская армия попытается уничтожить силы противовоздушной обороны ДНР И ЛНР. Затем начнут наступать крупные соединения бронетехники под прикрытием всей мощи авиации.
По мнению Валюженича, об этом свидетельствуют свежие ролики, на которых ВСУ перебрасывают танки к линии фронта. На следующем этапе украинские военные перебазируют беспилотные летательные аппараты поближе к линии соприкосновения.
Эксперт подчеркнул, что речь идет не о регулярной ротации войск и не о хаотичных движениях, а об усилении группировки. В Донбасс везут комплексы ПВО, командные машины. Украина перебрасывает к ДНР и ЛНР крупные силы, и это мероприятие стоит серьезных денег, отметил Валюженич.
«Зря их туда-сюда гонять не будут. Это десятки танков, артиллерия, личный состав <…> Все продумано и взвешено», — подытожил специалист.
На Донбассе в последнее время отмечают обострение ситуации в зоне конфликта. На комбата Народной милиции ДНР совершили покушение 15 февраля, а утром 19 февраля ВСУ обстреляли Горловку из минометов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил 22 февраля, что армия страны готовится к штурмовым операциям в городских условиях. В МВД ДНР сообщили 3 марта, что сотрудника ведомства, пытавшегося спасти детей с линии соприкосновения, застрелил снайпер ВСУ. В регионе также участились обстрелы населенных пунктов.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что власти Украины держат курс на эскалацию конфликта. Ситуацию на линии соприкосновения он назвал крайне сложной.
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