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Озвучен срок распада Украины

02 декабря 2020, 22:30  •  115 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Страна с разрушенными социальными институтами не может долго просуществовать, считает эксперт
Незалежная распадется, если действующие власти не откажутся от текущего политического курса. В таком случае через 35-40 лет национальный проект под названием "Украина" закроется со стопроцентной гарантией, заявил политолог Павел Рудяков.
По словам специалиста, у современной Украины нет поводов для гордости. Страна расположилась на последнем месте по уровню жизни среди всех государств в пределах Европы. А население переживает сильнейший национальный раскол.
Несмотря на некоторые достижения отдельных граждан Украины, страна проигрывает по всем фронтам на государственном уровне, продолжил политолог. Если официальный Киев не прекратит проведение текущего государственного курса, при котором страна продолжает методично погружаться в хаос последнее пятнадцатилетие, то Незалежной гарантирован неминуемый распад.
"Получается, что мы через 40 или 35 лет мы будем вынуждены говорить о причинах ее закрытия", – заключил спикер в интервью "Украине.ру".
Несмотря на то, что Украина, по словам Рудякова, является в соответствии с конституцией социальным государством, образовательная и здравоохранительная сфера разрушены.
Ранее экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил, что для выхода из государственного кризиса и восстановления отношений с Россией в стране необходимо сменить власть.

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