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Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
06 мая 2021, 20:30 • 426 • Политика
Автор телеграм-канала "Доктор прописал" полагает, что западные СМИ специально устраивают ажиотаж в преддверии встречи президентов России и США. В частности, он недоумевает, откуда у издания Politico появился географический расклад по городам, где могут состояться переговоры двух лидеров.
В издании Politico выдали сразу четыре возможных варианта, где может пройти встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Так, по версии СМИ, на примете есть четыре города. Речь может идти о Праге, Рейкьявике, Любляне или Баку. Эту "сенсацию" издание выдало со ссылкой на некие источники.
Однако шумиху, поднятую Politico, в России не приняли всерьёз.
Как отмечает автор телеграм-канала RIA_Kremlinpool, в целом могут рассматриваться и другие города для встречи Путина и Байдена: "Может быть, в Вене или Женеве (хотя немного банально), может быть, в Сингапуре (если выбирать совсем экзотически)".
А автор телеграм-канала "Доктор прописал" считает, что ажиотаж и вовсе раздут на ровном месте.
"Называют Рейкьявик и Любляну - потому что там уже были переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран. Называют Прагу (ага, конечно...) и Баку (почему Баку?)" - недоумевает блогер. Он продолжил перечислять города, названные иностранными анонимами: "Упоминают Хельсинки - но указывается, что это маловероятно, Путин там уже проводил переговоры с Трампом (Байдену, видимо, будет неприятно). Ещё называют Австрию и Швейцарию".
Впрочем, задаётся он вопросом, насколько велика вероятность, что эти сценарии действительно будут реализованы.
"Насколько велика вероятность проведения встречи в одном из этих городов? Держите инсайд: 50 на 50 - либо пройдёт, либо нет. В принципе, с тем же успехом можно было бы перебрать все европейские столицы, которые могли бы вспомнить бывшие американские чиновники", - иронично замечает автор паблика.
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