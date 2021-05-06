Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"

Автор телеграм-канала "Доктор прописал" полагает, что западные СМИ специально устраивают ажиотаж в преддверии встречи президентов России и США. В частности, он недоумевает, откуда у издания Politico появился географический расклад по городам, где могут состояться переговоры двух лидеров.

В издании Politico выдали сразу четыре возможных варианта, где может пройти встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Так, по версии СМИ, на примете есть четыре города. Речь может идти о Праге, Рейкьявике, Любляне или Баку. Эту "сенсацию" издание выдало со ссылкой на некие источники.

Однако шумиху, поднятую Politico, в России не приняли всерьёз.

Как отмечает автор телеграм-канала RIA_Kremlinpool, в целом могут рассматриваться и другие города для встречи Путина и Байдена: "Может быть, в Вене или Женеве (хотя немного банально), может быть, в Сингапуре (если выбирать совсем экзотически)".

А автор телеграм-канала "Доктор прописал" считает, что ажиотаж и вовсе раздут на ровном месте.

"Называют Рейкьявик и Любляну - потому что там уже были переговоры на высшем уровне между лидерами двух стран. Называют Прагу (ага, конечно...) и Баку (почему Баку?)" - недоумевает блогер. Он продолжил перечислять города, названные иностранными анонимами: "Упоминают Хельсинки - но указывается, что это маловероятно, Путин там уже проводил переговоры с Трампом (Байдену, видимо, будет неприятно). Ещё называют Австрию и Швейцарию".

Впрочем, задаётся он вопросом, насколько велика вероятность, что эти сценарии действительно будут реализованы.

"Насколько велика вероятность проведения встречи в одном из этих городов? Держите инсайд: 50 на 50 - либо пройдёт, либо нет. В принципе, с тем же успехом можно было бы перебрать все европейские столицы, которые могли бы вспомнить бывшие американские чиновники", - иронично замечает автор паблика.