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Означает "Бесстрашный": Король Бутана рассекретил имя младшего сына
03 июля 2020, 02:00 • 43 • В мире
Спустя четыре месяца после рождения младшего сына правитель Бутана, король Джигме, наконец раскрыл тайну, что означает имя его наследника. Оно состоит из трёх частей, одна из которых переводится как "Бесстрашный".
В марте 2020 года королева Бутана Джецун Пема родила второго ребёнка (старший сын появился на свет в 2016 году). Вчера королевская чета выложила в соцсети новые фотографии и впервые назвала имя мальчика: его назвали Джигме Угьен Вангчук. Первая часть имени - общая с отцом и старшим братом - означает "Бесстрашный". Так что теперь в семействе бутанских монархов трое бесстрашных мужчин. Первого ребёнка пары зовут Гьялси Джигме Намгъел.
Новые фото монаршей семьи получились очень трогательными и живописными. Они были сняты в окрестностях королевского дворца, в роскошном саду, изобилуют яркими красками и полны умиротворения.
Джигме Кхесар Намгьял Вангчук является пятым королём Бутана. Он занял престол в 2006 году, а коронован был в 2008-м. В 2011 году состоялась свадьба короля Кхесара и красавицы Джецун Пемы. Церемония прошла в главной крепости страны - Пунакха-дзонг. Бракосочетание монарха страна отмечала широко - прошли два больших праздника в крупнейших городах страны.
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