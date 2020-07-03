Означает "Бесстрашный": Король Бутана рассекретил имя младшего сына

В марте 2020 года королева Бутана Джецун Пема родила второго ребёнка (старший сын появился на свет в 2016 году). Вчера королевская чета выложила в соцсети новые фотографии и впервые назвала имя мальчика: его назвали Джигме Угьен Вангчук. Первая часть имени - общая с отцом и старшим братом - означает "Бесстрашный". Так что теперь в семействе бутанских монархов трое бесстрашных мужчин. Первого ребёнка пары зовут Гьялси Джигме Намгъел.

Новые фото монаршей семьи получились очень трогательными и живописными. Они были сняты в окрестностях королевского дворца, в роскошном саду, изобилуют яркими красками и полны умиротворения.

Джигме Кхесар Намгьял Вангчук является пятым королём Бутана. Он занял престол в 2006 году, а коронован был в 2008-м. В 2011 году состоялась свадьба короля Кхесара и красавицы Джецун Пемы. Церемония прошла в главной крепости страны - Пунакха-дзонг. Бракосочетание монарха страна отмечала широко - прошли два больших праздника в крупнейших городах страны.