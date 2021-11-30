Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / Политика

ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент

30 ноября 2021, 00:15  •  101 • Политика
Ряд членов ОЗХО вновь обратились к России с вопросами по инциденту с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Россия выдвинула свои вопросы.
В совместном заявлении ряда стран - участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам конференции говорится, что Россия не предоставила достаточной, на их взгляд, информации по запросу об инциденте с Алексеем Навальным.
Об этом сообщает "Дождь"*, цитируя заявление на сайте правительственного портала Великобритании.
В ответе Российской Федерации от 7 октября 2021 года не были даны ответы на поставленные вопросы. Российская Федерация не предоставила информации, достаточной для ответа на сомнения, поднятые в вопросах, заданных 45 государствами-участниками,
- говорится в документе 45 стран.
Также в заявлении сообщается о новом обращении ряда стран - членов ОЗХО 5 ноября с вопросом о том, какие шаги Россия намерена предпринять после инцидента с Навальным и объяснить, почему не согласован визит представителей ОЗХО для техпомощи в расследовании.
"Мы призываем Российскую Федерацию дать необходимые разъяснения в соответствии с её обязательствами по Конвенции (о запрещении химического оружия). Те, кто применяет химическое оружие, не должны оставаться безнаказанными. Лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.
В ответ на обращение ряда членов ОЗХО постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что страна дала "исчерпывающий, достойный и выверенный с юридической точки зрения" ответ. Россия также обратилась к подписавшим обращение странам со встречным запросом.
"Под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО вновь передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле. Ждём исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы", - подчеркнул дипломат.
Шульгин также подчеркнул, что "230 свидетелей опросили тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели", передаёт "РИА Новости".
Постпред напомнил, что на ответный запрос России в адрес Великобритании, Франции, ФРГ и Швеции "они не то что частично ответили, они вообще никак не ответили на вопросы, которые задавала РФ - и раньше, и в результате встречного демарша 7 октября".
Напомним, инцидент с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным произошёл 20 августа 2020 года, ему стало плохо в самолёте, после чего его экстренно поместили в больницу в Омске. После перемещения в клинику "Шарите" в Германии на частном самолёте ряд стран заявили об отравлении Навального боевым веществом "Новичок", которое имеется в распоряжении ряда стран. Выздоровевший после "отравления боевым веществом" Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию и спровоцировал беспорядки, после чего получил приговор суда и замену условного срока на реальный и отбывает наказание в колонии.
Ранее замруководителя делегации России в Женеве Андрей Белоусов разоблачил интриги западных стран, связанные с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
* "Дождь" - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



101
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 21:55
На бегство из США времени не останется: Эксперт заявил о наступлении "эры уничтожения"
29 ноября 2021, 22:30
Эрдоган и Лукашенко послали сигнал Москве по Донбассу и Зеленскому - эксперт
29 ноября 2021, 22:30
СБУ открыла дело по "госперевороту" гражданами Украины и России
29 ноября 2021, 22:30
Киев испугался сжигать все мосты с Минском
29 ноября 2021, 21:55
Зеленский пошёл войной на Ахметова? СБУ расследует заговор
29 ноября 2021, 21:55
Россия призвала AUKUS отказаться от ядерных подлодок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 01:20
«В содеянном не раскаиваюсь»: суд арестовал двух обвиняемых в убийстве мужчины в Ленинградской области
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
28 ноября 2021, 19:40
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.