ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент

Ряд членов ОЗХО вновь обратились к России с вопросами по инциденту с осуждённым блогером Алексеем Навальным. Россия выдвинула свои вопросы.

В совместном заявлении ряда стран - участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам конференции говорится, что Россия не предоставила достаточной, на их взгляд, информации по запросу об инциденте с Алексеем Навальным.

Об этом сообщает "Дождь"*, цитируя заявление на сайте правительственного портала Великобритании.

В ответе Российской Федерации от 7 октября 2021 года не были даны ответы на поставленные вопросы. Российская Федерация не предоставила информации, достаточной для ответа на сомнения, поднятые в вопросах, заданных 45 государствами-участниками,

- говорится в документе 45 стран.

Также в заявлении сообщается о новом обращении ряда стран - членов ОЗХО 5 ноября с вопросом о том, какие шаги Россия намерена предпринять после инцидента с Навальным и объяснить, почему не согласован визит представителей ОЗХО для техпомощи в расследовании.

"Мы призываем Российскую Федерацию дать необходимые разъяснения в соответствии с её обязательствами по Конвенции (о запрещении химического оружия). Те, кто применяет химическое оружие, не должны оставаться безнаказанными. Лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В ответ на обращение ряда членов ОЗХО постпред России при организации Александр Шульгин заявил, что страна дала "исчерпывающий, достойный и выверенный с юридической точки зрения" ответ. Россия также обратилась к подписавшим обращение странам со встречным запросом.

"Под запись и в присутствии всех членов исполнительного совета ОЗХО вновь передали ФРГ, Франции и Швеции целый список вопросов, касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле. Ждём исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы", - подчеркнул дипломат.

Шульгин также подчеркнул, что "230 свидетелей опросили тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели", передаёт "РИА Новости".

Постпред напомнил, что на ответный запрос России в адрес Великобритании, Франции, ФРГ и Швеции "они не то что частично ответили, они вообще никак не ответили на вопросы, которые задавала РФ - и раньше, и в результате встречного демарша 7 октября".

Напомним, инцидент с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным произошёл 20 августа 2020 года, ему стало плохо в самолёте, после чего его экстренно поместили в больницу в Омске. После перемещения в клинику "Шарите" в Германии на частном самолёте ряд стран заявили об отравлении Навального боевым веществом "Новичок", которое имеется в распоряжении ряда стран. Выздоровевший после "отравления боевым веществом" Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию и спровоцировал беспорядки, после чего получил приговор суда и замену условного срока на реальный и отбывает наказание в колонии.

Ранее замруководителя делегации России в Женеве Андрей Белоусов разоблачил интриги западных стран, связанные с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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