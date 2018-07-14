ОЗХО в тумане: почему в России считают расследование в Эймсбери нарушением Конвенции о нераспространении химоружия

Лондон нарушает Конвенцию о нераспространении химического оружия, безосновательно обвиняя Москву в причастности к инциденту в Эймсбери. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании. В дипмиссии добавили, что Лондон политизирует расследование и вовлекает в этот процесс Организацию по запрещению химоружия. Опрошенные RT эксперты отмечают, что британская сторона привлекла сотрудников ОЗХО к изучению обстоятельств отравления Дон Стёрджесс и Чарли Роули только в качестве технических специалистов — они не могут брать пробы, где считают нужным, и опрашивать людей на месте предполагаемых событий. Таким образом им предоставят лишь ту информацию, в которой будет заинтересован сам Лондон, заключают политологи.

Великобритания выходит за рамки Конвенции о нераспространении химического оружия, безосновательно обвиняя Россию в инциденте в Эйсмбери. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании. Он добавил, что что Лондон стремится политизировать ОЗХО, привлекая к расследованию экспертов организации, но не наделяя их всей полнотой полномочий. Такое заявление посольство сделало в ответ на сообщение британского МИДа о визите инспекторов ОЗХО для исследования отравляющего вещества из Эймсбери.

«Процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации. В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны» — заявили в пресс-службе российского посольства в Лондоне.

В ходе общения с журналистами в российском диппредставительстве также напомнили о неоднократном предложении со стороны России вести совместное расследование, механизм которого прописан в пункте 2 статьи 9 КЗХО, однако британская сторона «наотрез отказалась от какого-либо сотрудничества с нами» и «продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения».

Эксперты в лаборатории

Напомним, 4 июля полиция Великобритании сообщила о госпитализации двух человек в городе Эймсбери, которые оказались под воздействием неизвестного вещества. Уже позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина отравлены тем же нервно-паралитическим ядом, что и ранее Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля 44-летняя Дон Стёрджесс скончалась, тогда как второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — позже пришёл в сознание, но продолжает находиться в тяжёлом состоянии.

11 июля дома у Роули был найден флакон с остатками нервно-паралитического вещества, в котором, по данным полиции, находится так называемый «Новичок». Такие данные предоставила лаборатория «Портон-Даун». Всего в общей сложности, согласно сообщению Скотланд Ярда, было собрано 400 вещественных доказательств. При этом Лондон, как в этом инциденте, так и в деле по случаю отравления Скрипалей, обвиняет Россию. По версии расследования отравляющее вещество в обоих случаях было из одной партии. Москва категорически отрицает обвинения и требует от британской стороны раскрыть информацию о ведущихся исследованиях в лаборатории «Портон-Даун», куда доставили эти вещества.

«Мы уже требовали от британской стороны раскрыть информацию о ведущихся там исследованиях и производстве боевых отравляющих веществ. Пока британские власти нам ничего не ответили, но этот случай наводит на мысль о том, что, вполне возможно, речь может идти о какой-то утечке из этой лаборатории. Этого исключать нельзя», — отметил посол РФ в Соединённом Королевстве Александр Яковенко.

Туманные перспективы

Отсутствие информации вынуждает основываться только на заявлениях властей, что вызывает подозрение, считает профессор химии Университета Корнелла Дэйв Коллум.

«Невозможно установить какие-то связи. Нам не было представлено ровным счётом никаких данных, поэтому приходится верить властям на слово в том, что касается находок, их значения, того, как эта бутылочка оказалась в доме жертвы, и какое это было отравляющее вещество. Мне кажется крайне подозрительным, что столь сильный нервно-паралитический агент содержался в обычной бутылке, как они говорят. На мой взгляд, используемая ёмкость должна быть немного надёжнее. У нас нет никакой информации, поэтому всё это кажется мне подозрительным», — сказал он в интервью RT.

Эймсбери, Великобритания. 9 июля 2018

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Специалисты из ОЗХО приглашены Лондоном не для проведения расследования, а для «технической помощи», отмечает бывший инспектор ООН по Ираку и эксперт по химическому оружию Антон Уткин. Приглашённые представители организации не будут иметь статус инспекторов и в их распоряжении будет лишь та информация, которой поделятся представители Великобритании, сказал он в беседе с RT.

«Успехом будет, если мы начнём нормально общаться»: Лавров дал интервью RT в преддверии саммита в Хельсинки «Великобритания привлекает ОЗХО в качестве оказания технической помощи. Это означает, что у приезжающих представителей ОЗХО нет прав инспекторов. Они не могут отбирать пробы, откуда хотят, опрашивать тех людей, которых считают нужными опросить. Они будут делать только то, что их попросит Великобритания. А Лондон сознательно не предоставляет всю необходимую информацию, на основании которой можно сделать какие бы то ни было заключения», — считает он.

Девятая статья КЗХО, о которой говорится в заявлении посольства, не содержит требование к сотрудничеству и обмену информации, говорит Уткин, однако там прописано, что если это возможно, странам следует сотрудничать, «обмениваться информацией и проводить консультации».

«В данном случае Великобритания не делает никаких попыток что-то выяснить и что-то прояснить. Она наоборот затуманивает все это. Прошло 4 месяца после покушения на Скрипалей – ни одного факта нет. Ни одного факта, выявленного в ходе расследования, не представлено общественности», — заключил эксперт.

При этом важно отметить, что закрытый формат расследования и недопущение сторонних специалистов, подрывают доверие к выводам британской полиции, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы были на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представитель Британии опять начал говорить о нападении (в Солсбери. — RT). Никто из европейцев не среагировал. Потому что все видят, что там сплошные постановочные сцены», — сказал он RT.