ОЗХО так и не предоставила информацию в рамках дела о так называемом отравлении Алексея Навального. Таким образом, самой организацией саботировано требуемое расследование.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, что технический секретариат организации так и не решился предоставить России информацию по делу о якобы имевшем место отравлении Алексея Навального.

В том числе Россия так и не получила сведения о формуле вещества, которым якобы был отравлен Навальный. Москва направляла запросы и Германии, и Швеции, и Франции, и Великобритании. Однако во всех случаях получала лишь отписки.

Расследование, которого так хотели представители ОЗХО, буксует именно из-за нежелания организации предоставлять информацию. Впрочем, может быть, и нечего предоставлять?