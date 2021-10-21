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ОЗХО провалила расследование отравления Навального. Намеренно?

21 октября 2021, 12:10  •  117 • Политика
ОЗХО так и не предоставила информацию в рамках дела о так называемом отравлении Алексея Навального. Таким образом, самой организацией саботировано требуемое расследование.
Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал, что технический секретариат организации так и не решился предоставить России информацию по делу о якобы имевшем место отравлении Алексея Навального.
В том числе Россия так и не получила сведения о формуле вещества, которым якобы был отравлен Навальный. Москва направляла запросы и Германии, и Швеции, и Франции, и Великобритании. Однако во всех случаях получала лишь отписки.
Расследование, которого так хотели представители ОЗХО, буксует именно из-за нежелания организации предоставлять информацию. Впрочем, может быть, и нечего предоставлять?

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