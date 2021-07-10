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ОЗХО одной датой выдала себя в истории с Навальным: "Самая крутая штука"

10 июля 2021, 16:10  •  131 • Политика
Известный журналист и политолог Александр Сосновский, комментируя дело с "отравлением" оппозиционного блогера Алексея Навального, обратил внимание на провал ОЗХО, когда организация выдала себя с головой всего одной датой. Эксперт назвал это "самой крутой штукой в истории" с Навальным.
Напомним, ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в беседе с ТАСС обратил внимание на то, что на Западе всё ещё продолжается обсуждение мнимого "отравления" оппозиционного блогера Алексея Навального. И сдавать назад в западных странах не собираются. А вот официальные обращения России по Конвенции о запрещении химического оружия остались неудовлетворёнными.
Шульгин обратил внимание на один любопытный факт из проекта доклада ОЗХО о выполнении Конвенции о запрещении химического оружия в 2020 году. В частности, указал на то, что Техсекретариат проговорился об отправке "группы экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина аж 20 августа прошлого года".
Напомним, на тот момент Алексей Навальный был на борту самолёта Москва - Томск и о его якобы "отравлении" ещё не было заявлено. На замечание русских по этому моменту в Техсекретариате, по словам Шульгина, лишь отмолчались, а делегация Германии списала на "техническую ошибку".
Известный журналист и политолог Александр Сосновский, внимательно следящий за делом об "отравлении" Алексея Навального, не остался в стороне и выдал несколько очевидных "проколов", включая и тот, что совершила ОЗХО с датой.
В своём авторском Telegram-канале "Доктор Сосновский" он не без иронии отметил, что "по классическим правилам детектива, жертва так никогда и не узнает деталей собственного убийства". Но в случае с Навальным "всё намного интересней и круче".
А дальше выдаёт одну за другой нестыковки по делу. Во-первых, "Навального травят смертельным ядом, но у итоге он живее всех живых". Во-вторых, "смертельный яд наносят на горлышко бутылки, а следы его находят в трусах Навального".
"И наконец, самая крутая штука в этой истории, - предваряет Сосновский главное разоблачение в деле об "отравлении" Навального. - 20 августа в самолёте он покрывается холодным потом и бежит в туалет, а немецкие силовики уже направили в ОЗХО информацию об отравлении блогера смертельным ядом".
Отдельно "для особо пытливых умов" политолог уточняет, что "официальная дата забора анализов с тела Навального экспертами ОЗХО - 5-6 сентября, но никак не 20 августа".
Напомним, оппозиционера Навального госпитализировали в Омске 20 августа прошлого года прямо с борта самолёта, летевшего рейсом Томск - Москва. Блогеру стало плохо во время полёта, и самолёт пришлось сажать в Омске. Через несколько дней Навального спецрейсом вывезли в Берлин в клинику Charite. Власти Германии чуть позже утверждали, что Навальный якобы был отравлен веществом из той же группы ядов, что и пресловутый "Новичок". Москва категорически опровергла все обвинения, подчеркнув, что до того как Навального вывезли в Германию, в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.

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