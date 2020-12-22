ОЗХО лишилась доверия России: Организация в "заложниках" геополитических игр - МИД

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) лишилась доверия России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении МИД России по поводу невразумительных отписок организации.

Сообщается, что Москва так и не получила от ОЗХО ответа на запрос об оказании технического содействия в расследовании инцидента с Навальным. В организации объяснили это тем, что у неё отсутствует согласие властей Германии на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами.

Организация оказалась вновь "в заложниках" у тех, кто упорно стремится использовать её в своих геополитических интересах. В результате доверия у нас к ОЗХО всё меньше,

- гласит заявление МИД России.

Также в ведомстве указали, что до обращения в ОЗХО Россия пыталась выйти на контакт с Германией, Францией и Швецией, которые проводили собственные анализы образцов Навального. Однако данные страны также отказались сотрудничать в выяснении правды о случившемся. В этой связи Россия усматривает нарушение статьи VII КЗХО и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.