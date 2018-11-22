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ОЗХО: Как контролёры стали карателями

22 ноября 2018, 18:09  •  68 • В мире
Организация по запрещению химического оружия сделала всё, чтобы химическое оружие стало непременным инструментом войн и конфликтов
Автор:
Покровский Александр
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла подряд несколько решений. Решений, прямо сказать, странных, решений, в перспективе разрывающих организацию. Ведущих куда-то в те времена, когда в условиях холодной войны на планете существовало немало «организаций-дублей»: одни для социалистического лагеря, другие – для капиталистического.
Решения, ведущие к дублю
На прошедшей в Гааге 23-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), а также на последовавшей за ней обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия собирались обсуждать бюджет и программу на 2019 год.
Но программу дополнили сразу: по инициативе Великобритании здесь начали решать вопрос, не придать ли ОЗХО, кроме контрольных полномочий, ещё и право указывать виновных в инцидентах с применением химического оружия. Для этого нужно было техническому секретариату ОЗХО эти самые дополнительные права присвоить, создать отдельную комиссию, дать ей денег, набрать персонал. А далее эта комиссия должна будет готовить доклады с указанием лиц и организаций, ответственных за применение отравляющих веществ.
Фото: www.globallookpress.com
Всё бы, кажется, и ничего: ну, провели расследование, ну, обнаружили виновных – отчего бы их и не назвать? Но уж больно подозрительно, что в эту тему со всею страстью обиженного сэра впряглась Великобритания. А её со всем напором поддержали США и Запад. А первым направлением работы должно стать расследование химических атак в Сирии. А со всеми тамошними инцидентами, так или иначе, оказываются связаны спонсируемые Западом террористы или же работающие исключительно в оккупированных террористами областях «спасатели» из «Белых касок». А «Белые каски» созданы в недрах английской разведки и спонсируются странами НАТО. И несмотря на разительные доказательства фейковости их обвинений в адрес правительства в Дамаске, включая показания непосредственных участников фальшивых постановок, Запад всегда оказывается на стороне своего создания.

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