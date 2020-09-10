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ОЗХО - да, России - нет. Германия отказалась предоставлять Москве данные о Навальном
10 сентября 2020, 11:20 • 159 • Политика
Германия отказалась предоставлять Москве результаты анализов Алексея Навального. В Берлине решили, что ОЗХО заслуживает получить информацию о блогере, а Россия - нет.
Власти ФРГ не будут передавать России материалы по Навальному, несмотря на запрос со стороны Генпрокуратуры. Об этом в среду заявило агентство DPA со ссылкой на Минобороны Германии.
Вместо этого Берлин решил направить данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В немецком правительстве отметили, что Германия "не считает нужным передавать материалы напрямую России".
Известный журналист Максим Кононенко отметил, что в этом жесте не было никакого смысла. Россия состоит в ОЗХО, поэтому она всё равно узнает, к каким выводам пришли немецкие врачи. Германия вполне могла бы передать эту информацию напрямую, особенно учитывая, что речь идёт о российском гражданине.
Скриншот: Telegram/Максим Кононенко
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навального якобы отравили новой, усовершенствованной версией "Новичка". Это предположение опроверг создатель "Новичка" Леонид Ринк. Он отметил, что у блогера нет никаких симптомов, указывающих на данное отравляющее вещество. Кроме того, если бы оппозиционера действительно отравили "Новичком", он был бы уже мёртв.
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