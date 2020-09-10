Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счас...
Главная / Политика

ОЗХО - да, России - нет. Германия отказалась предоставлять Москве данные о Навальном

10 сентября 2020, 11:20  •  159 • Политика
Германия отказалась предоставлять Москве результаты анализов Алексея Навального. В Берлине решили, что ОЗХО заслуживает получить информацию о блогере, а Россия - нет.
Власти ФРГ не будут передавать России материалы по Навальному, несмотря на запрос со стороны Генпрокуратуры. Об этом в среду заявило агентство DPA со ссылкой на Минобороны Германии.
Вместо этого Берлин решил направить данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В немецком правительстве отметили, что Германия "не считает нужным передавать материалы напрямую России".
Известный журналист Максим Кононенко отметил, что в этом жесте не было никакого смысла. Россия состоит в ОЗХО, поэтому она всё равно узнает, к каким выводам пришли немецкие врачи. Германия вполне могла бы передать эту информацию напрямую, особенно учитывая, что речь идёт о российском гражданине.
Германия передала материалы в ОЗХО. В ОЗХО состоят 193 страны, в том числе и Россия. Ну то есть Россия узнает, что там Германия передала. Почему тогда Германия не могла это передать России? Или члены ОЗХО не могут узнать, что передали в ОЗХО? - пишет Кононенко в Telegram.
Скриншот: Telegram/Максим Кононенко
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навального якобы отравили новой, усовершенствованной версией "Новичка". Это предположение опроверг создатель "Новичка" Леонид Ринк. Он отметил, что у блогера нет никаких симптомов, указывающих на данное отравляющее вещество. Кроме того, если бы оппозиционера действительно отравили "Новичком", он был бы уже мёртв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



159
Источник
Похожие новости
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"
10 сентября 2020, 02:10
Белорусы останутся с Лукашенко: Вассерман выдал хитрость Батьки
10 сентября 2020, 00:20
"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский банкет
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального...
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду подтвердили учёные Швейцарии
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.