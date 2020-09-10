ОЗХО - да, России - нет. Германия отказалась предоставлять Москве данные о Навальном

Власти ФРГ не будут передавать России материалы по Навальному, несмотря на запрос со стороны Генпрокуратуры. Об этом в среду заявило агентство DPA со ссылкой на Минобороны Германии.

Вместо этого Берлин решил направить данные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В немецком правительстве отметили, что Германия "не считает нужным передавать материалы напрямую России".

Известный журналист Максим Кононенко отметил, что в этом жесте не было никакого смысла. Россия состоит в ОЗХО, поэтому она всё равно узнает, к каким выводам пришли немецкие врачи. Германия вполне могла бы передать эту информацию напрямую, особенно учитывая, что речь идёт о российском гражданине.

Германия передала материалы в ОЗХО. В ОЗХО состоят 193 страны, в том числе и Россия. Ну то есть Россия узнает, что там Германия передала. Почему тогда Германия не могла это передать России? Или члены ОЗХО не могут узнать, что передали в ОЗХО? - пишет Кононенко в Telegram.

Скриншот: Telegram/Максим Кононенко

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навального якобы отравили новой, усовершенствованной версией "Новичка". Это предположение опроверг создатель "Новичка" Леонид Ринк. Он отметил, что у блогера нет никаких симптомов, указывающих на данное отравляющее вещество. Кроме того, если бы оппозиционера действительно отравили "Новичком", он был бы уже мёртв.