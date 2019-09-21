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Ожог всего тела: Попытка повторить кулинарный трюк из YouТube оказалась роковой
21 сентября 2019, 05:24 • 105 • В мире
Попытка повторить кулинарный трюк из ролика в YouТube оказалась роковой для 14-летней девочки из Китая. Школьница вместе с 12-летней подругой хотела пожарить поп-корн необычным способом, но в итоге получила ожог 96% тела и умерла.
Трагедия случилась с двумя подружками по имени Жеже и Сяоюй. Девчонки посмотрели канал популярной в Китае блогерши, которая прославилась необычными способами приготовления различных видов пищи, и решили повторить за ней рецепт по жарке поп-корна.
Блогерша использовала для этого банку из-под обычной газировки, куда помещала зерна кукурузы, а банку нагревала спиртовой горелкой. Однако ее поклонницы изменили метод: вместо спиртовки они использовали вторую банку, в которую залили горючее.
В итоге банка взорвалась, обдав детей горящей жидкостью. Несчастные сильно обгорели. Жеже получила ожог 96% тела и умерла в больнице. Сяоюй выжила, но осталась изуродована: ей нужна пластическая операция.
После общественного резонанса блогерша, которая выступала в роковом ролике, решила удалить его. Кроме того, передает SCMP, она обещала финансово помочь семьям девочек. При этом девушка заявила, что подругам нельзя было менять способ приготовления поп-корна, поскольку показанный ею метод с одной банкой и горелкой якобы менее опасен.
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