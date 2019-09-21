Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Уничтожат весь славянский мир": Экс-депутат Рады выступил против прод...
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина от немецко-фашистских ...
США ударили санкциями по Центробанку Ирана
"Дурацкие идеи": Медведев назвал глупостью планы США прорвать ПВО Кали...
Главная / В мире

Ожог всего тела: Попытка повторить кулинарный трюк из YouТube оказалась роковой

21 сентября 2019, 05:24  •  105 • В мире
Попытка повторить кулинарный трюк из ролика в YouТube оказалась роковой для 14-летней девочки из Китая. Школьница вместе с 12-летней подругой хотела пожарить поп-корн необычным способом, но в итоге получила ожог 96% тела и умерла.
Трагедия случилась с двумя подружками по имени Жеже и Сяоюй. Девчонки посмотрели канал популярной в Китае блогерши, которая прославилась необычными способами приготовления различных видов пищи, и решили повторить за ней рецепт по жарке поп-корна.
Блогерша использовала для этого банку из-под обычной газировки, куда помещала зерна кукурузы, а банку нагревала спиртовой горелкой. Однако ее поклонницы изменили метод: вместо спиртовки они использовали вторую банку, в которую залили горючее.
В итоге банка взорвалась, обдав детей горящей жидкостью. Несчастные сильно обгорели. Жеже получила ожог 96% тела и умерла в больнице. Сяоюй выжила, но осталась изуродована: ей нужна пластическая операция.
После общественного резонанса блогерша, которая выступала в роковом ролике, решила удалить его. Кроме того, передает SCMP, она обещала финансово помочь семьям девочек. При этом девушка заявила, что подругам нельзя было менять способ приготовления поп-корна, поскольку показанный ею метод с одной банкой и горелкой якобы менее опасен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
20 сентября 2019, 09:54
"Выслуживается, как обычный полицай": Марков прокомментировал слова зарвавшегося посла Украины
21 сентября 2019, 05:24
Ожог всего тела: Попытка повторить кулинарный трюк из YouТube оказалась роковой
20 сентября 2019, 13:09
Дайджест СМИ: США создают коалицию против Ирана, Трамп выдал секреты разведки
20 сентября 2019, 22:54
Армия США готовится к обороне: Участникам штурма "Зоны 51" грозят штрафами и тюремными сроками
20 сентября 2019, 19:39
Легойда увидел "сигнал о вменяемости" Киева в возврате гражданства Украины епископу Гедеону
21 сентября 2019, 02:09
Больше не "главный переговорщик": Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями отправилась в отставку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2019, 23:09
Ранены трое военнослужащих: что известно о нападении браконьеров на российских пограничников в Японском море
18 сентября 2019, 02:39
"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
18 сентября 2019, 09:09
Почему ВКС России несут потери
20 сентября 2019, 03:24
"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
15 сентября 2019, 09:39
Сноуден хочет уехать из России: "Я бы очень хотел, чтобы Макрон предоставил мне убежище"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.