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Ожирение, диабет и рак: Учёные провели связь между сладкими напитками и страшными недугами

12 июля 2019, 06:24  •  52 • В мире
Французские учёные пришли к ужасающим выводам после исследований на тему влияния сладких напитков на людей. Оказалось, что между таким питьём и страшными недугами вроде диабета, рака и ожирения есть прямая связь.
Прежде чем опубликовать свои выводы, учёные из Университета Сорбонны целых 9 лет наблюдали за своими испытуемыми. Ими стали 100 тысяч человек.
В итоге исследователи выяснили, что не только нездоровое питание способно губительно действовать на организм людей. Как передаёт Утро.ру, опасными оказались сладкие напитки, в числе которых молочные коктейли, фруктовые соки, газированные лимонады, энергетические напитки и пр.
Всё дело в том, что подобные жидкости несут в себе очень много сахара. Стакан сока из пакета содержит в себе примерно 6 столовых ложек сахара. Консерванты, которые часто есть в таком питье, повреждают желудок и провоцируют развитие гастрита и язвы. Но это мелочи по сравнению с тем, что любители сладких напитков на 18% чаще заболевали онкологией.
Исследователи добавляют, что люди, которые регулярно пьют соки и газировки, также подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний, появлению ожирения и диабета.

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