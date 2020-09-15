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Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией

15 сентября 2020, 14:10  •  141 • Аналитика
© REUTERS / Anton Vaganov/File Photo
Последние события все больше говорят в пользу того, что "Северный поток — 2" не будет достроен и запущен в первом квартале 2021 года, как планировалось ранее. Что это означает для наших экспортных газовых потоков и для самого "Газпрома"? Предлагаем обсудить.
Напомним, что договор с Украиной, подписанный в канун нового, 2020 года, предполагает гарантированный ("качай-или-плати") транзит через Украину 65 миллиардов кубометров в текущем году и по 40 миллиардов в последующие четыре года. Логика была понятная: за 2020 год достроить "Северный поток — 2" (СП-2), в связи с чем необходимость в украинской ГТС снизится. Конечно, и 40 миллиардов в таком случае было бы многовато, но это — тот компромисс, который, вероятно, продавили "европейские партнеры", заинтересованные в поддержке Украины. Кроме того, небольшие объемы украинского транзита, до 20 миллиардов в год, в любом случае были бы желательны и в случае завершения строительства СП-2.
За счет того, что в текущем году сложились два фактора — повышенные по сравнению с последующими годами объемы оплаченного транзита через Украину и упавшие объемы экспорта, "Газпром" получил даже избыток мощностей. В следующем году все поменяется: экспорт вырастет (надеемся), а объем оплаченного транзита через Украину упадет до 40 миллиардов. Будет ли дефицит мощностей? Скажем заранее, в крайнем случае можно "заказать" у Украины дополнительные транзитные объемы. Известно, что в контракте такая возможность присутствует, но пользоваться ей не хотелось бы, тем более что и цена в таком случае будет выше.
Прикинем. Но сначала отметим, что в последние годы российский экспорт в Турцию сильно просел (так как появился новый азербайджанский газ плюс СПГ). Это важно, ибо если раньше для грубой оценки мы считали все трубы сразу, так как объем газопроводов в Турцию примерно соответствовал объему экспорта, то теперь на этом направлении избыток. Поэтому лучше считать отдельно только трубы в Европу и экспорт в дальнее зарубежье без учета Турции. В 2018 году экспорт в Турцию составил 24 миллиарда кубометров, в прошлом году — 14,5, прогноз для этого года — менее десяти миллиардов.
Прогноз общего объема экспорта в дальнее зарубежье на следующий год сейчас давать сложно (нет полной ясности и с текущим годом), но пусть это будут консервативно-оптимистичные 170 миллиардов, из них на сумму до 15 миллиардов восстановится экспорт в Турцию. Итого непосредственно в Европу нужно отправить 155 миллиардов. (В скобках отметим, что мы не учитываем прямой экспорт в Финляндию, так как он "компенсируется" поставками газа в Молдову, который "забирает" часть украинских транзитных объемов.)
А что с трубами? Непосредственно в Центральную и Западную Европу у "Газпрома" гарантированно будет 59 миллиардов по "Северному потоку — 1" (работает с превышением проектной мощности в 55 миллиардов), около 38 миллиардов — через Белоруссию — Польшу (в основном это газопровод "Ямал — Европа"), 40 миллиардов — по сути предоплаченного транзита через Украину. В сумме 137 миллиардов.
Кроме того, из европейских объемов для юга Европы часть пойдет через Турцию (вторая нитка "Турецкого потока"). Уже сейчас так газ поступает в Болгарию и Грецию, а чуть позже пойдет на Балканы. Сербский участок уже сделан, как мы знаем, подозрительные задержки происходили с болгарским участком, но и его обещают доделать к январю. По объемам тут многое зависит от спроса, но в сумме это в лучшем случае около десяти миллиардов кубометров. Позже, когда появится выход из Сербии на Венгрию (в планах — конец 2021 года), это позволит перекинуть дополнительные объемы (до шести миллиардов) с западного (дефицитного без "СП-2" и покупки дополнительных транзитных мощностей у Украины) на южное (избыточное) направление транзита.
Таким образом, возможно (в зависимости от спроса), "Газпрому" придется докупать у Украины дополнительные транзитные мощности, на уровне десяти-двадцати миллиардов кубометров в год. Все зависит и от цен — если они будут как этим летом, то от дополнительного экспорта "Газпром", вероятно бы, отказался: прибыль будет минимальной, а дополнительные объемы создадут давление на рынок.
И, конечно, важный момент — это суточные отборы и сильно связанный с этим показателем уровень заполненности хранилищ. Новый транзитный договор с Украиной подразумевает равномерное распределение всего контрактного объема транзита на весь год, то есть ежесуточно неиспользованные мощности "сгорают".
Но в этом году европейские хранилища набиты, разумеется, под завязку, более того, сильно будут заполнены и украинские ПХГ, сейчас в них рекордные запасы (24 миллиарда), и ожидается рост до 28 миллиардов. Европейские трейдеры, пользуясь бросовыми ценами на газ, заполняют все по максимуму. Большие запасы в хранилищах говорят в пользу того, что повышенные пиковые суточные объемы не понадобятся, хотя традиционно многое будет зависеть от погоды. Кстати, рекордные (уже по сумме ЕС+Украина) запасы говорят и о том, что быстрого восстановления импорта газа в следующем году также ждать не стоит.
Подытожим.
Первое. Конечно, по поводу подписания "Газпромом" с Украиной транзитного договора существуют и критические комментарии. Но по факту он уже подписан — на условиях "качай-или-плати". А значит, ввод или не ввод в ближайшие годы (до 2024 года включительно) "Северного потока — 2" в минимальной степени повлияет на финансовые показатели "Газпрома". Только при хорошем спросе (и хорошей цене) на газ в ЕС придется "докупить" у Украины в следующем году транзитные мощности в объеме от десяти до 30 миллиардов кубометров в год.
Во-вторых, избыток мощностей на турецком направлении (вторая нитка "Турецкого потока" в любом случае предназначалась для Южной Европы) делает актуальным максимальное переключение экспорта в Европу на это направление, что позволит таким образом минимизировать закупку дополнительных транзитных мощностей у Украины. Уже в ближайшее время трубопровод выйдет на Сербию, наиболее актуальная задача — соединение с Венгрией (оно намечено на конец следующего года), так как эта страна — крупный потребитель российского газа.
В любом случае "Газпрому" (и до завершения строительства "СП-2", в меньшей степени — и в дальнейшем) придется балансировать между различными направлениями: украинским, польским, а возможно, и турецким. Все транзитные страны — непростые переговорщики, и тут приходится пользоваться избытком конкурирующих маршрутов. Напомним, что "Газпром" в июле уже забронировал на год все мощности по польскому направлению ("Ямал — Европа"), причем по комфортной цене, незначительно превышающей низкий тариф в рамках предыдущего долгосрочного договора. Тогда это казалось спорным решением, так как ожидалось завершение строительство "СП-2". В нынешних же обстоятельствах получается, что "Газпром" вовремя и дешево подстраховался.

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