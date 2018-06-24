«Ожидания на объективность не оправдались»: почему Россия не признаёт итоги расследований химатак в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) действует в Сирии в угоду интересам США и их союзников, заявили в МИД России. В ведомстве считают, что предвзятый подход международных специалистов создаёт удобный предлог для нанесения новых ударов по армии САР силами западных стран. Опрошенные RT эксперты отмечают, что ОЗХО стала жертвой глобальной стратегии Вашингтона по демонтажу сложившейся с 1960-х годов системы международных институтов и переговорных механизмов.

Организация по запрещению химического оружия нарушает свой мандат в угоду политическим интересам западных государств. Об этом на совместном брифинге заявили представители МИД России и Минобороны РФ.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков считает, что необъективные выводы миссии ОЗХО дают США, Великобритании и Франции карт-бланш на агрессивные акции в отношении Дамаска, включая ракетные удары.

«Естественно, мы исходили из того, что СМР (совместный механизм ОЗХО-ООН) и другой действовавший инструмент — миссия ОЗХО по установлению фактов (МУФС) обеспечат объективное высокопрофессиональное расследование с тем, чтобы устанавливать виновных на прочной доказательной базе. К сожалению, наши ожидания не оправдались», — сказал Ермаков.

По мнению дипломата, Запад порой намеренно задерживает приезд специалистов МУФС на место применения отравляющих веществ в САР, используя механизмы Совбеза ООН.

В качестве примера Ермаков привёл химатаку в пригороде Алеппо Хан Аль-Асале 19 марта 2013 года. Жертвами самодельного химоружия стали 28 человек, включая 17 военнослужащих сирийской армии. Эксперты ОЗХО прибыли на место происшествия только 14 августа.

«Именно нежелание стран Запада работать в СБ ООН по предотвращению реальных, а не мнимых угроз создало ситуацию безнаказанности для террористических группировок и позволило им предпринять ещё более масштабную акцию с применением зарина 21 августа 2013 года в предместьях Дамаска — Восточной Гуте… В результате этой варварской химатаки террористов пострадали более 1,5 тыс. человек», — напомнил Ермаков.

Аналогичной точки зрения придерживается начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. На брифинге он заявил, что Запад организовал кампанию «по превращению ОЗХО в политизированную структуру». По словам Кириллова, миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работает с оглядкой на Вашингтон и его союзников.

«Проведение расследований предполагаемых химических инцидентов в Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 года), Саракибе (4 февраля 2018 года), Эль-Латамне (24, 25, 30 марта 2017 года) и формулировка выводов по ним без выезда на места свидетельствуют как минимум о непрофессиональном подходе. Не случайно, что в докладах присутствуют такие слова, как «вероятно», «можно предположить», «возможно» и т. п.», — констатировал Кириллов.

«Обосновать военное присутствие»

Особое недовольство Москвы вызывает тот факт, что в качестве доказательств эксперты ОЗХО используют данные неправительственных организаций, финансируемых США:«Белые каски», «Сирийско-Американское медицинское сообщество», «Сирийский центр фиксации химических нарушений».

«Крайне странно, что ОЗХО доверяет организациям, получающим деньги из-за рубежа. Тем более «Белым каскам», которые прославились на поприще постановок применения химоружия. Эти «активисты» удивительным образом оказываются в месте химатак, которые якобы совершили войска Асада», — отметил в беседе с RT вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка доктор технических наук Тенгиз Борисов.

Активисты «Белых касок» в Сирии

© Sameer Al-Doumy / AFP

По информации Минобороны РФ, «Белые каски» впервые отработали сценарий с имитацией применения химического оружия 4 апреля прошлого года в Хан-Шейхуне. Не дожидаясь международного разбирательства, президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат 7 апреля 2017 года.

Эксперты не смогли самостоятельно получить пробы грунта и изучить остатки боеприпасов. Результатом «дистанционного расследования» стал лишь вывод о том, что в Хан-Шейхуне был применён зарин, а атаку «с большой вероятностью» совершили правительственные силы.

Ермаков считает, что у США была возможность получить доступ к рецептуре «сирийского» зарина в период утилизации химического оружия армии САР (2013—2014 годы). Американские и британские предприятия занимались ликвидацией прекурсоров зарина, включая вещество метилфосфонилдифторид (DF).

«Более того, при присоединении Сирии к Конвенции о запрещении химоружия в 2013 году Дамаск передал в ОЗХО подробные данные о способах получения зарина. Таким образом, присутствие DF в зарине, использованном 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, никак не может «однозначно свидетельствовать» о его применении сирийскими правительственными войсками», — подчеркнул Ермаков.

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО (У) Алексей Подберёзкин напомнил, что США по-прежнему не ликвидировали арсенал отравляющих веществ. По его словам, американцы законсервировали производственные мощности, однако небольшое количество DF могло быть произведено в лабораторных условиях.

«Будем воевать против ИГ и «Нусры»: крупная группировка Свободной сирийской армии перешла на сторону властей САР «Вашингтон может пойти на любую провокацию в Сирии, чтобы обосновать своё военное присутствие. Пока Башар Асад находится у власти, это гарантирует суверенитет арабской республики. В Вашингтоне это никого не устраивает. Стабильный Ближний Восток США не нужен», — пояснил Подберёзкин.

В свою очередь, Тенгиз Борисов считает, что химоружие давно утратило свою «ценность в боевом применении». Как показала международная практика, этот вид вооружений обладает низкой точностью, а его использование эффективно только с целью устрашения. Эксперт отмечает, что именно по этой причине крупные террористические организации стремятся обладать арсеналом отравляющих веществ, тогда как почти все регулярные армии мира, в том числе сирийская, отказались от их использования — не в последнюю очередь из соображений гуманности.

«Атрибутивный механизм»

В Минобороны уверены, что «Белые каски» с подачи своих западных покровителей» повторили сценарий, отработанный в Хан-Шейхуне. 7 апреля этого года химатака была инсценирована в Думе (Восточная Гута). Поднятая Западом шумиха вокруг инцидента также повлекла ракетный удар по сирийским аэродромам 14 апреля.

Между тем после «химатаки» российские военнослужащие обнаружили в двух квартирах в Думе газовые баллоны, которые, по утверждению «Белых касок», были сброшены сирийскими солдатами с вертолёта. При этом стокилограммовые контейнеры с отравляющими веществами не были даже деформированы. В Минобороны полагают, что баллоны были занесены с улицы — на это указывают следы на их корпусах.

Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ

© Саид Царнаев / РИА Новости

«При этом раненых и погибших нет, как нет и свидетелей факта применения отравляющего вещества. Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца», — констатировал Кириллов.

Ермаков заявил, что техсекретариат ОЗХО, где работают преимущественно представители США и Европы, превращается в полностью подконтрольный Западу «атрибутивный механизм». В связи с этим Москва продолжит настаивать на принятии резолюции Совбеза о создании «независимого профессионального следственного органа».

По мнению Подберёзкина, ОЗХО, как и множество других международных структур, сильно зависит от Запада в политическом и финансовом отношении. По этой причине эксперты организации вынуждены нарушать мандат и закрывать глаза на очевидные логические нестыковки.

«Помимо этого ОЗХО стала жертвой глобальной стратегии Соединённых Штатов по уничтожению сложившейся с 1960-х годов системы международных институтов и переговорных механизмов. Сейчас не осталось независимых и объективных международных организаций», — подытожил Подберёзкин.