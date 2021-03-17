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Ожидания и реальность не сошлись: Истинную причину возвращения Серебрякова раскрыл Милонов
17 марта 2021, 15:50 • 46 • Политика
Истинную причину возвращения Алексея Серебрякова в Россию раскрыл Виталий Милонов: ожидания и реальность не сошлись. Депутат пояснил, что актёр, рассчитывавший на успех на Западе ввиду своих либеральных взглядов, судя по всему, быстро понял, что никому там не нужен.
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу возвращения в Россию актёра Алексея Серебрякова, которые ранее неоднократно позволял себе оскорбительные заявления в адрес своей страны и граждан РФ.
Приехав на родину, артист попытался оправдаться за то, что называл русских быдлом и обвинял их в хамстве. Он подчеркнул, что якобы любит Россию, а в Канаде, где он жил с семьёй, просто получали образование его дети.
Милонов в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград назвал случай Серебрякова "обычной историей". Ранее судьба многих таких "возвращенцев" развивалась по аналогичному сценарию.
Он обратил внимание, что та же участь постигла и Серебрякова. Актёр, судя по всему, рассчитывал нарастить своё состояние, однако быстро осознал, что сможет работать только в РФ.
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