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Ожидания и реальность не сошлись: Истинную причину возвращения Серебрякова раскрыл Милонов

17 марта 2021, 15:50  •  46 • Политика
Истинную причину возвращения Алексея Серебрякова в Россию раскрыл Виталий Милонов: ожидания и реальность не сошлись. Депутат пояснил, что актёр, рассчитывавший на успех на Западе ввиду своих либеральных взглядов, судя по всему, быстро понял, что никому там не нужен.
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу возвращения в Россию актёра Алексея Серебрякова, которые ранее неоднократно позволял себе оскорбительные заявления в адрес своей страны и граждан РФ.
Приехав на родину, артист попытался оправдаться за то, что называл русских быдлом и обвинял их в хамстве. Он подчеркнул, что якобы любит Россию, а в Канаде, где он жил с семьёй, просто получали образование его дети.
Милонов в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград назвал случай Серебрякова "обычной историей". Ранее судьба многих таких "возвращенцев" развивалась по аналогичному сценарию.
Не хочу повторять за писателем Сергеем Михалковым про "наших хулят и бранят, а сало русское едят", но это так. Такие люди, когда уезжают, думают, что раз они все такие либеральные, то на Западе вдруг станут кому-то нужны. Сколько их уже туда уехало, а потом вернулось. Вон, начиная с депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Эмигрируют, рассчитывая, что там будет у них счастливая карьера, а потом возвращаются назад в Россию, потому что за границей никому не интересны, - подчеркнул парламентарий.
Он обратил внимание, что та же участь постигла и Серебрякова. Актёр, судя по всему, рассчитывал нарастить своё состояние, однако быстро осознал, что сможет работать только в РФ.
Он - человек, крайне ориентированный на материальные ценности этой жизни. За это он и критиковал Россию - за недостаток этих самых материальных ценностей. И вот артист перебрался на Запад. Надеялся, что сейчас там хорошо устроится. Там же он никому не нужен оказался. У канадцев есть канадцы, канадские актёры. А Серебряков - не канадский актёр, - подытожил собеседник "Первого русского".

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