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Ожидание vs реальность

23 января 2019, 21:24  •  131 • Карикатуры

Военные из США, Франции, Германии, Великобритании, а также представители ЕС и НАТО в России не пришли на брифинг Минобороны по ракете 9M729.

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