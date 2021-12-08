Ожидали не этого. О реакции в Киеве на саммит Россия-США • 66 • Украина

Удивительным образом итоги прошедшего вечера телемоста Сочи-Вашингтон не вызвали на Украине заметной положительной реакции. Казалось бы, в ходе своей двухчасовой беседы с российскими лидером Владимиром Путиным, президент США Джо Байден обеспокоенность «концентрацией ВС РФ на границе с Украиной» выразил, приверженность территориальной целостности украинского государства подтвердил и даже попытался напугать оппонента новым пакетом санкций, в случае, если Москва решится-таки прихлопнуть надоедливую украинскую муху одним ударом.



В общем, обязательная программа по украинскому вопросу была выполнена сполна. И, тем не менее, присутствовавшие в студиях различных украинских телеканалов местные эксперты, с замиранием сердца ожидавшие первых новостей по окончании переговоров, были непривычно напряжены и имели довольно унылый вид. Складывалось такое впечатление, что им только что объявили об отказе США от всех претензий на Украину и о её возвращении в состав России в виде отдельных областей даже без права культурной автономии. А, как вы понимаете, для национально-озабоченных украинских «патриотов» это хуже любого кошмара.



Так ведь нет, ничего подобного не произошло, более того, и не могло произойти, по той простой причине, что у России нет ни сил, ни желания возиться с этой весьма проблемной и ставшей уже почти дикой территорией, населённой людьми, вечно неудовлетворёнными своим собственным электоральным выбором. Фактически, вчера Джо Байден отвёл от них угрозу российского вторжения (именно так это должно было выглядеть по западной версии), что позволит украинцам, наконец, выдохнуть и перестать бояться, а они всё ещё чем-то недовольны.



Так может быть в этом и кроется причина их недовольства? Внимательно наблюдая, как минимум в течение последних двух недель, за словами и действиями представителей нынешнего киевского режима, я пришёл к выводу, что на самом деле на Украине хотели войны, ну или, по крайней мере, какого-то существенного обострения между Западом и Россией.



Звучали довольно смелые, я бы даже сказал, безрассудные заявления, в том числе и из уст нынешнего министра обороны Украины Алексея Резникова о «кровавой бане» и «миллионах гробов с российскими солдатами». Различные эксперты призывали «дать агрессору по зубам» и, наконец, загнать этих русских за Уральские горы, а Россию, как государство, вообще ликвидировать.



Вот только сделать это предполагалось не руками «доблестных» бойцов ВСУ, способных, как показали прошедшие восемь лет, лишь утюжить мирные кварталы городов и посёлков Донбасса из дальнобойной артиллерии, да кошмарить местное население своей бесконечной страстью к мародёрству и издевательствам. Нет, в Киеве надеялись, что всю грязную работу за них сделают бравые натовские солдаты, которых они столь радушно пригласили разместиться на украинской территории, желательно, поближе к границам Российской Федерации.



Складывается впечатление, что развёрнутую в американских СМИ беспрецедентно истерически-милитаристскую риторику, многие на Украине приняли за чистую монету и посчитали признаком готовности Запада перейти к открытой военной конфронтации с Россией (давняя мечта украинских националистов). Но ничего этого не случилось. Более того, состоялось вполне себе рабочее общение двух мировых лидеров без всяких признаков агрессии со стороны кого-то из них. И видя это, воинственно настроенные украинцы немножко приуныли.



Помимо этого, ещё накануне российско-американской встречи в верхах, в Киеве было объявлено, что сразу, вот буквально сразу, после её завершения, Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и доложит тому об итогах саммита. Видимо, в окнах кабинета украинского лидера на Банковой свет вчера горел допоздна. Но телефон так и не зазвонил. Не зазвонил он и сегодня. В лучшем случае, беседа Байдена с Зеленским состоится не ранее четверга (об этом уже было официально объявлено), что, очевидно, оптимизма киевским политикам также не добавляет.



Они, правда, попытались успокоить сограждан, объявив об украинско-американской дипломатической победе над Путиным, но, похоже, и сами в это не очень-то верят. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина рассказал, что «тональность заявлений и базовых позиций американской стороны была однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины».



«Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе», - подчеркнул представитель ОП, выразив надежду, что уже сам факт переговоров между Россией и США «позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов на Украине».



Как по мне, довольно дежурное заявление и обтекаемые формулировки, из тех хитрых дипломатических приёмов, когда сказать, по сути, нечего, но что-то сказать всё-таки нужно. В довершение долгого вечера в студии одного из ток-шоу на телеканале «НАШ» состоялся обмен мнениями украинских аналитиков и экспертов, атмосфера во время которого была не то, чтобы траурная, но явно гнетущая.



Так, бывший министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов даже предположил, что вчера состоялась та самая российско-американская сделка, включающая в себя и Украину, о возможности которой так долго говорили на Западе и в России. И даже если параметры достигнутых договорённостей неизвестны (да и вряд ли о них будет публично объявлено) по косвенным признакам можно судить, что ничего хорошего киевскому режиму они не сулят. Во всяком случае, фактический отказ США от нового пакета антироссийских санкций, старательно вымаранного из финального варианта оборонного бюджета Штатов на новый финансовый год, явно говорит не в пользу теории противостояния.



Украинский дипломат, руководитель международного центра перспективных исследований Василий Филипчук обратил внимание собравшихся на поручения, которые дали два президента своим помощникам для продолжения работы по поиску выхода из украинского кризиса. При этом, как отметил эксперт, мнение Украины учитываться не будет.



«Из-за неумелых действий команды Зеленского наши позиции ослабли. Нас и раньше-то не особо принимали в расчёт, а теперь этого будет ещё меньше», - с грустью резюмировал Филипчук.



Бывший заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш пошёл ещё дальше и заявил, что Москва сумел поднять ставки и в результате речь уже идёт не об Украине, а о новом миропорядке, в котором Россия будет играть роль одного из центров силы наравне с США.



То, что стало открытием для украинских экспертов, на самом деле никакая не новость, но на Украине довольно долго пытались сделать вид, что это не так, продолжая уговаривать самих себя, что украинский вопрос в центре внимания, и более важных тем для обсуждения у Путина и Байдена быть просто не может. Что ж, лучше поздно, чем никогда.



Уже к утру пришли новости из Вашингтона, согласно которым советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден озвучил своему российскому коллеге два варианта развития событий по Украине: новые санкции и другие жесткие меры в случае эскалации или снятие напряженности и выполнение «Минских соглашений» (именно того, на чём Москва сама и настаивает). То есть - или мы сделаем по-вашему или вы будете наказаны. Ну, кто же откажется от подобного предложения?!



А тут ещё и Путин, в ответ на жалобы американского коллеги на «нечеловеческие условия», в которых приходится работать посольству США в Москве после введения Россией запрета на наём сотрудников, не являющихся гражданами Штатов, предложил обнулить развязанную американцами дипломатическую войну и вернуть всё как было: дипломатов, собственность, нормальный уровень дипотношений. Байден, со своей стороны, доступ в здания закрытых и опечатанных российских консульств пообещал открыть.



В общем состоялось то, что на языке протокола называется «конструктивный диалог». Диалог, явно не предполагающий никакого военного продолжения. И украинская политика, во многом построенная (особенно в последние восемь лет) именно на открытом конфликте России и США, находится сейчас в состоянии вполне ожидаемой неопределённости. А это, как вы понимаете, не самая выигрышная позиция.

Удивительным образом итоги прошедшего вечера телемоста Сочи-Вашингтон не вызвали на Украине заметной положительной реакции. Казалось бы, в ходе своей двухчасовой беседы с российскими лидером Владимиром Путиным, президент США Джо Байден обеспокоенность «концентрацией ВС РФ на границе с Украиной» выразил, приверженность территориальной целостности украинского государства подтвердил и даже попытался напугать оппонента новым пакетом санкций, в случае, если Москва решится-таки прихлопнуть надоедливую украинскую муху одним ударом.В общем, обязательная программа по украинскому вопросу была выполнена сполна. И, тем не менее, присутствовавшие в студиях различных украинских телеканалов местные эксперты, с замиранием сердца ожидавшие первых новостей по окончании переговоров, были непривычно напряжены и имели довольно унылый вид. Складывалось такое впечатление, что им только что объявили об отказе США от всех претензий на Украину и о её возвращении в состав России в виде отдельных областей даже без права культурной автономии. А, как вы понимаете, для национально-озабоченных украинских «патриотов» это хуже любого кошмара.Так ведь нет, ничего подобного не произошло, более того, и не могло произойти, по той простой причине, что у России нет ни сил, ни желания возиться с этой весьма проблемной и ставшей уже почти дикой территорией, населённой людьми, вечно неудовлетворёнными своим собственным электоральным выбором. Фактически, вчера Джо Байден отвёл от них угрозу российского вторжения (именно так это должно было выглядеть по западной версии), что позволит украинцам, наконец, выдохнуть и перестать бояться, а они всё ещё чем-то недовольны.Так может быть в этом и кроется причина их недовольства? Внимательно наблюдая, как минимум в течение последних двух недель, за словами и действиями представителей нынешнего киевского режима, я пришёл к выводу, что на самом деле на Украине хотели войны, ну или, по крайней мере, какого-то существенного обострения между Западом и Россией.Звучали довольно смелые, я бы даже сказал, безрассудные заявления, в том числе и из уст нынешнего министра обороны Украины Алексея Резникова о «кровавой бане» и «миллионах гробов с российскими солдатами». Различные эксперты призывали «дать агрессору по зубам» и, наконец, загнать этих русских за Уральские горы, а Россию, как государство, вообще ликвидировать.Вот только сделать это предполагалось не руками «доблестных» бойцов ВСУ, способных, как показали прошедшие восемь лет, лишь утюжить мирные кварталы городов и посёлков Донбасса из дальнобойной артиллерии, да кошмарить местное население своей бесконечной страстью к мародёрству и издевательствам. Нет, в Киеве надеялись, что всю грязную работу за них сделают бравые натовские солдаты, которых они столь радушно пригласили разместиться на украинской территории, желательно, поближе к границам Российской Федерации.Складывается впечатление, что развёрнутую в американских СМИ беспрецедентно истерически-милитаристскую риторику, многие на Украине приняли за чистую монету и посчитали признаком готовности Запада перейти к открытой военной конфронтации с Россией (давняя мечта украинских националистов). Но ничего этого не случилось. Более того, состоялось вполне себе рабочее общение двух мировых лидеров без всяких признаков агрессии со стороны кого-то из них. И видя это, воинственно настроенные украинцы немножко приуныли.Помимо этого, ещё накануне российско-американской встречи в верхах, в Киеве было объявлено, что сразу, вот буквально сразу, после её завершения, Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и доложит тому об итогах саммита. Видимо, в окнах кабинета украинского лидера на Банковой свет вчера горел допоздна. Но телефон так и не зазвонил. Не зазвонил он и сегодня. В лучшем случае, беседа Байдена с Зеленским состоится не ранее четверга (об этом уже было официально объявлено), что, очевидно, оптимизма киевским политикам также не добавляет.Они, правда, попытались успокоить сограждан, объявив об украинско-американской дипломатической победе над Путиным, но, похоже, и сами в это не очень-то верят. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина рассказал, что «тональность заявлений и базовых позиций американской стороны была однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины».«Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе», - подчеркнул представитель ОП, выразив надежду, что уже сам факт переговоров между Россией и США «позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов на Украине».Как по мне, довольно дежурное заявление и обтекаемые формулировки, из тех хитрых дипломатических приёмов, когда сказать, по сути, нечего, но что-то сказать всё-таки нужно. В довершение долгого вечера в студии одного из ток-шоу на телеканале «НАШ» состоялся обмен мнениями украинских аналитиков и экспертов, атмосфера во время которого была не то, чтобы траурная, но явно гнетущая.Так, бывший министр экономики Украины в 1997-1998 гг. Виктор Суслов даже предположил, что вчера состоялась та самая российско-американская сделка, включающая в себя и Украину, о возможности которой так долго говорили на Западе и в России. И даже если параметры достигнутых договорённостей неизвестны (да и вряд ли о них будет публично объявлено) по косвенным признакам можно судить, что ничего хорошего киевскому режиму они не сулят. Во всяком случае, фактический отказ США от нового пакета антироссийских санкций, старательно вымаранного из финального варианта оборонного бюджета Штатов на новый финансовый год, явно говорит не в пользу теории противостояния.Украинский дипломат, руководитель международного центра перспективных исследований Василий Филипчук обратил внимание собравшихся на поручения, которые дали два президента своим помощникам для продолжения работы по поиску выхода из украинского кризиса. При этом, как отметил эксперт, мнение Украины учитываться не будет.«Из-за неумелых действий команды Зеленского наши позиции ослабли. Нас и раньше-то не особо принимали в расчёт, а теперь этого будет ещё меньше», - с грустью резюмировал Филипчук.Бывший заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш пошёл ещё дальше и заявил, что Москва сумел поднять ставки и в результате речь уже идёт не об Украине, а о новом миропорядке, в котором Россия будет играть роль одного из центров силы наравне с США.То, что стало открытием для украинских экспертов, на самом деле никакая не новость, но на Украине довольно долго пытались сделать вид, что это не так, продолжая уговаривать самих себя, что украинский вопрос в центре внимания, и более важных тем для обсуждения у Путина и Байдена быть просто не может. Что ж, лучше поздно, чем никогда.Уже к утру пришли новости из Вашингтона, согласно которым советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден озвучил своему российскому коллеге два варианта развития событий по Украине: новые санкции и другие жесткие меры в случае эскалации или снятие напряженности и выполнение «Минских соглашений» (именно того, на чём Москва сама и настаивает). То есть - или мы сделаем по-вашему или вы будете наказаны. Ну, кто же откажется от подобного предложения?!А тут ещё и Путин, в ответ на жалобы американского коллеги на «нечеловеческие условия», в которых приходится работать посольству США в Москве после введения Россией запрета на наём сотрудников, не являющихся гражданами Штатов, предложил обнулить развязанную американцами дипломатическую войну и вернуть всё как было: дипломатов, собственность, нормальный уровень дипотношений. Байден, со своей стороны, доступ в здания закрытых и опечатанных российских консульств пообещал открыть.В общем состоялось то, что на языке протокола называется «конструктивный диалог». Диалог, явно не предполагающий никакого военного продолжения. И украинская политика, во многом построенная (особенно в последние восемь лет) именно на открытом конфликте России и США, находится сейчас в состоянии вполне ожидаемой неопределённости. А это, как вы понимаете, не самая выигрышная позиция. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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