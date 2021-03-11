«Ожидается жесткач». Зе-офису предстоит пережить тяжелые времена

15 марта для Украины может быть знаковым днем, когда британский информресурс Bellingcat опубликует свои материалы по расследованию дела так называемых российских наемников, которых украинские спецслужбы планировали похитить через территорию Белоруссии.Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев.По словам эксперта, именно на это мог намекать скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийскими выпадами журналист Дмитрий Гордон, который анонсировал «исторические изменения» на Украине с 15 марта.«Возможно, в следующий понедельник – то, что «тяжелое испытание для Украины», которое анонсировал Дмитрий Гордон. Можно, конечно, скептически относиться к прогнозам господина Гордона, но то, что выход этого фильма планировался уже давно, тут все совершенно очевидно. Да, может получиться грандиозный политический скандал.Судя по всему, в эпицентре этого скандала окажется глава офиса президента Ермак и глава комитета по разведке Руслан Демченко. Бить будут по ним, дескать, предатели и едва ли не назовут их агентами российских спецслужб, но, судя по всему, там ожидается жесткач…Мы видели уже, как участвовала молодежка «Европейской солидарности» в протестах по Стерненко и, судя по всему, этот кейс будет дальше. А тут еще и подкатывает «вагнергейт», поэтому шума будет много и может быть горячо», – заявил Золотарев.По разгоняемой противниками президента Зеленского версии, детали о спецоперации с так называемыми вагнеровцами российской стороне слили из офиса президента Украины.