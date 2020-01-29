«Ожидаемые назначения»: Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства РФ Михаил Мишустин распределил зоны ответственности между своими заместителями. Девять вице-премьеров будут курировать различные направления государственной политики, а также деятельность министерств, ведомств и госорганизаций. По мнению специалистов, вице-премьеры имеют достаточно опыта в тех сферах, контроль над которыми им доверен. Например, Татьяна Голикова сохранила пост вице-премьера и продолжит заниматься социальной политикой. А Юрий Борисов теперь будет отвечать не только за оборонку и космическую отрасль, но и за энергетику.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, а также установил порядок подмены вице-премьерами друг друга на случай временного отсутствия кого-то из них, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как отмечается на сайте российского кабмина, в зоне ответственности первого вице-премьера Андрея Белоусова находятся Минэкономразвития и Министерство транспорта. В его обязанности входит координация действий по общей реализации нацпроектов, по выработке экономической, финансовой и денежно-кредитной политики, политики в области транспорта и развитию соответствующей инфраструктуры. Его подменяет Юрий Борисов.

Министерство сельского хозяйства и Минприроды курирует Виктория Абрамченко. Она также контролирует государственную политику в области лесного хозяйства, рыболовства, биотехнологий, земельных отношений и учёта объектов недвижимости, экологического надзора и охраны окружающей среды. В случае временного отсутствия заменять Абрамченко будет Марат Хуснуллин.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отвечает за развитие этого региона и предоставление ему помощи, контролируя выполнение в ДФО государственных программ, и координирует деятельность Министерства Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в его ведении находится Северный Кавказ и территории опережающего развития. Временно замещать его на посту может Алексей Оверчук.

Марат Хуснуллин курирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в зоне его ответственности — политика в сфере строительства и архитектуры, жилищная политика, вопросы ЖКХ и ипотечного кредитования, а также контроль за строительством, ремонтом и реконструкцией автодорог. Хуснуллин займётся также комплексным развитием субъектов РФ, реализацией федеральных программ по развитию Крыма и Калининградской области, социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Республикой Южная Осетия. Виктория Абрамченко будет заменять Хуснуллина в случае его отсутствия.

На контроле у Юрия Борисова — Минпромторг и Минэнерго, а также госполитика в сфере компетенции этих министерств. В зону его ответственности входят госпрограммы вооружения, развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, гособоронзаказ, координация политики в области топливно-энергетического комплекса, ВТС и другие задачи. Временно заменить Борисова на посту сможет Белоусов.

Дмитрий Чернышенко будет курировать сразу три ведомства: Минкультуры, Минспорта и Минсвязи. В его обязанности входит контроль над федеральными и национальными проектами в области цифровой экономики и цифрового развития, инноваций, а также госрегулирование в сфере культуры, искусства, авторского права, связи, массовых коммуникаций и СМИ, туризма и спорта. Выполнять его функции при необходимости сможет Дмитрий Григоренко.

Татьяна Голикова продолжает работу на посту вице-премьера, ответственного за социальную политику, ей доверены четыре министерства: Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд. Кроме того, среди её обязанностей — координация деятельности таких организаций, как Федеральное агентство по делам молодёжи, Пенсионный фонд России, а также ряда государственных вузов. Во время временного отсутствия заменить её может Григоренко.

Дмитрий Григоренко, который также руководит аппаратом правительства, среди прочих вопросов контролирует государственное финансовое планирование, разработку бюджета и налоговой политики. Подменить Григоренко может Чернышенко.

Алексей Оверчук, в свою очередь, отвечает за участие РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество с участниками СНГ, государственную политику в сфере международных отношений РФ и решение других задач. Его временной заменой при необходимости может быть Белоусов.

По оценке генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, зоны ответственности между заместителями премьера распределены в соответствии с квалификацией и опытом людей.

«Конечно, эти назначения были ожидаемыми. Сама специализация вновь назначенных и прежних вице-премьеров предопределила их функционал. Кто чем раньше занимался, тот и станет осуществлять новый функционал в рамках кабинета министров», — пояснил Мухин в беседе с RT.

Таким образом, по его словам, чиновники продолжат работать в привычных им сферах, но теперь — «под влиянием премьера и президента, которые требуют конкретных результатов уже в ближайшее время».

Особенности распределения сфер ответственности

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов указал на одну особенность в распределении обязанностей между вице-премьерами. Среди их зон ответственности не упомянуто Министерство финансов.

«В прошлом кабинете министр финансов Силуанов имел статус вице-премьера. В этом правительстве он сохранил за собой пост министра финансов, но должность вице-премьера не получил. И мы видим, что ни один из вице-премьеров его (Минфин. — RT) не курирует», — рассказал RT эксперт.

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Таким образом, пояснил Мартынов, «Министерство финансов в этом кабинете находится в прямом ведении и в прямой зоне ответственности премьер-министра, то есть он заведует финансами».

Отметим при этом, что ряд обязанностей в сфере финансов, например планирование бюджета, регулирование финансовых рынков, управление госдолгом и бюджетом, проведение единой денежно-кредитной и финансовой политики, всё же возложены на вице-премьеров, в первую очередь на Белоусова.

Как отметил Мартынов, неожиданностью для него стало назначение Юрия Борисова ответственным за Минэнерго.

«В том, кто какую область курирует, нет никакой неожиданности, кроме Минэнерго. Борисов — человек по оборонно-промышленному комплексу, но, видимо, там должно быть побольше армейского порядка», — пояснил RT политолог.

Напомним, Борисов занимал должность вице-премьера и в предыдущем составе правительства, однако теперь расширил сферу ответственности.

В остальном же, как отмечает Мартынов, распределение зон контроля выглядит закономерным, например то, что первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов будет координировать работу по достижению национальных целей развития РФ.

«Белоусов — отец-основатель нацпроектов. А выполнение и реализация нацпроектов — одна из основных задач этого кабинета», — отметил Мартынов.

Продолжила работу на посту вице-премьера и Татьяна Голикова. Как заметил политолог, она «естественным образом перешла из прошлого правительства в это, сохранив за собой сферу влияния».