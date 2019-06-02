Ожидаемая сенсация: Плахотнюк предложил социалистам договориться

Большинство жителей Молдовы не хотят новых выборов

Демократическая партия Молдовы, хранившая молчание, пока в стране набирал обороты политический кризис, неожиданно выступила с предложением о начале переговоров с Партией социалистов.

«Постоянное бюро ДПМ приняло к сведению политическую ситуацию и решило поручить руководству партии принять необходимые меры, чтобы предотвратить вступление Республики Молдова в долгосрочный кризис и не дойти до досрочных выборов», – заявил 31 мая пресс-секретарь партии Виталий Гамурарь на брифинге в офисе Демократической партии Молдовы (ДПМ). Он отметил, что такое решение было принято после того, как лидеры блока ACUM заблокировали все переговоры по созданию коалиции в парламенте.

«Демпартия не ставила условия предоставления должностей. Мы три месяца ждали, чтобы блок ACUM ожил и понял, что граждане выбрали их в парламент, чтобы работать, а не делать селфи за рабочим местом, как туристы. К сожалению, они показали, что они просто туристы в политике, они доказали, что живут в мире, параллельном реальности, они остались там, где началась политика – в Facebook. Они не готовы выполнять обязанности, им нужно время, чтобы повзрослеть», – говорится в заявлении ДПМ.

Первым шагом в Демпартии назвали приглашение социалистов на первую встречу, после которой станет понятно, смогут ли партии «найти формулу для парламентского сотрудничества», а также заявили о готовности принять ряд условий ПСРМ, в том числе голосование за спикера Зинаиду Гречаный. Демократы уверены, что парламентская коалиция должна быть сформирована путём диалога между партиями, а не силами извне.

Напомним, что на следующей неделе в Кишинёв приезжают представители России, ЕС и США, предположительно – для выведения страны из политического кризиса.

«Надо прекратить эту практику, которой пользуются некоторые политики, – ждут, что кто-то из-за рубежа придёт и предложит что-то насчёт власти», – заявил Гамурарь.

В Партии социалистов ответили, что предложение приняли к сведению и оно будет представлено Республиканскому совету, который примет решение, сообщили в пресс-службе ПСРМ.

Однако напомним, что социалисты неоднократно говорили о недопустимости создания коалиции с демократами. В то же время политический кризис в стране уже грозит перерасти в экономический.

«На мой взгляд, Республика Молдова впервые оказалась в такой ситуации неопределённости и это продолжается уже три месяца. С момента провозглашения независимости, молдавским партиям всегда удавалось создать альянсы в кратчайшие сроки. Конечно, большой вопрос, какими были эти альянсы, но, в конце концов, такой неопределённости как сейчас, ещё не было. Я и мои коллеги ежедневно общаемся с гражданами. Они разочарованы сложившейся ситуацией и ждут скорейшего создания большинства, которое возьмёт на себя ответственность за управление страной в течение последующих четырёх лет, выполнение всего обещанного в ходе избирательной кампании, и решение проблем, с которыми сталкиваются граждане», – считает депутат от фракции социалистов в парламенте Республики Молдова Григорий Новак.

Большинство же молдавских политологов уверены в том, что предложение демократов своевременно и отвечает интересам страны.

«Считаю, что Демократическая партия поступила абсолютно правильно, пригласив Партию социалистов на дискуссии. Блок ACUM не готов к власти. Это приходится констатировать. Ими руководит только желание мести, и в таких условиях диалог между Демпартией и блоком ACUM невозможен», – считает политический аналитик Роман Михаеш.

«Уверен, что альянс между ДПМ и ПСРМ вполне возможен», – говорит политолог Корнелиу Чуря.

И только бывший постпред Молдовы в ООН Алексей Тулбуре сомневается в том, что коалиция состоится.

«Сегодня Плахотнюк предложил совершить самоубийство. Это самоубийство ПСРМ готовилось с активным участием Додона последние года два, и не имеющий своего мнения и воли Додон эту партию сейчас толкает на союз с мафией. Однако его желания и усилий может быть недостаточно», – написал Тулбуре на своей странице в социальной сети Facebook.

А журналист Виктор Никитуш напомнил, что граждане страны давно ждут компромисса между партиями.

Согласно социологическим опросам, большинство молдаван хотят, чтобы депутаты договорились между собой, а не тратили деньги ещё на одни выборы.

Против альянса социалистов и демократов выступили лишь лидеры блока ACUM, обвинив и социалистов, и демократов в «предательстве своих избирателей».