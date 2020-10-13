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«Ожидаем рост примерно до первой декады ноября»: в Роспотребнадзоре спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 в РФ

13 октября 2020, 18:35  •  67 • В России
В Роспотребнадзоре заявили, что рост числа новых случаев коронавирусной инфекции в России может продлиться ещё 20 дней. Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов, текущая динамика может сохраниться до первой декады ноября. Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 13 868 новых случаев COVID-19. На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что благодаря имеющемуся у РФ опыту нет необходимости в блокировании экономики страны.
 
© Maxim Shemetov/Reuters
 

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов полагает, что увеличение числа пациентов с коронавирусом в России продлится ещё примерно 20 дней. Он заявил, что рост оказался ожидаемым, поскольку коронавирус не стал исключением в ряду сезонных заболеваний.

«Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, условно восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение ещё 20 дней ожидаем рост — примерно до первой декады ноября», — цитирует Горелова РИА Новости.

Между тем доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн полагает, что динамика заболеваемости может выйти на плато и раньше.

«Если население будет усиленно соблюдать противоэпидемические меры... то плато будет достигнуто достаточно скоро... Вряд ли это будет какой-то острый пик, но на плато (эпидемия. — RT) выйдет скоро — я думаю, что, возможно, через неделю», — сказал Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24».

Новые данные по заболеваемости

 

За последние сутки в России выявлено 13 868 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Это рекордный показатель с начала эпидемии в РФ. По данным оперативного штаба, у 28,1% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни. Днём ранее в стране выявили 13 592 новых случая коронавируса. 

С начала эпидемии в России обнаружено 1 326 178 заболевших COVID-19. Выздоровели 1 031 785 пациентов, за сутки этот показатель вырос на 7550 человек. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, за время эпидемии скончались 22 966 человек. За сутки число умерших увеличилось на 244 человека, что также является рекордным показателем.

За прошедшие сутки больше всего новых пациентов с коронавирусом зафиксировано в Москве — 4618. В Санкт-Петербурге выявлено 557 новых случаев, в Московской области — 420.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 172 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 271 195 человек. Ведомство сообщает, что на сегодняшний день в России повторных случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Наряду с этим Минздрав сообщил, что в РФ разработаны единые алгоритмы диагностики и лечения коронавирусной инфекции в зависимости от состояния пациента, они доведены до всех медучреждений.

Антитела и иммунный ответ

 

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирусная инфекция COVID-19 может провоцировать выработку антител к интерферону, которые блокируют «не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врождённый иммунный ответ». Как рассказал специалист, такая ситуация наблюдается у 10—15% переболевших коронавирусом в тяжёлой форме.

«Чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. — RT) мы понимаем, что он становится в нашем представлении всё более коварным», — сказал он.

Кроме того, Гинцбург предупредил, что на следующей неделе ожидается погода с похолоданиями, «чрезвычайно приятная» для распространения COVID-19. По его словам, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.

Перспективы ограничений в экономике

 

Необходимость в закрытии отдельных секторов экономики и в ограничении деятельности предприятий из-за прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в настоящее время отсутствует. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе Международной научно-практической онлайн-конференции в РАНХиГС Попова отметила приобретённый опыт борьбы с коронавирусом, который позволяет России чувствовать себя «достаточно уверенно».

«Несмотря на то что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим», — цитирует ТАСС Попову.

Она также заявила о необходимости не допустить «диссидентства» в отношении вакцины от COVID-19. 

«Потому что вакцина — это то, что, безусловно, даст нам гораздо большую уверенность в эпидситуации, в её прогнозировании и в блокировании её дальнейшего развития», — заключила глава Роспотребнадзора.

На этом фоне в Минздраве заявили, что после вакцинации российским препаратом «Спутник V» заразиться коронавирусом невозможно. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Очень часто задают вопросы по поводу того, как она (прививка. — RT) переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется... Конечно, заразиться нельзя», — цитирует Драпкину ТАСС.

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