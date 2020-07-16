«Ожидаем одобрения к сентябрю»: в РФПИ рассказали о третьей фазе испытания вакцины от COVID-19

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершится 3 августа, после чего сразу же начнётся третий этап. Третья фаза предполагает испытания вакцины «на обычных людях» и будет проводиться и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке. Как сообщили в РФПИ, количество произведённых доз вакцин в РФ в 2020 году составит от 30 до 50 млн.

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи завершится 3 августа. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа. Соответственно, мы сразу приступим к третьей фазе», — приводит его слова РИА Новости.

Дмитриев добавил, что третья фаза предполагает испытания вакцины на обычных людях. Она будет проводиться и в ряде других стран, в том числе на Ближнем Востоке.

«Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре», — уточнил он.

В РФПИ предполагают, что количество произведённых доз вакцин от коронавирусной инфекции в РФ в 2020 году составит 30 млн, при необходимости 50 млн.

Дмитриев отметил, что полная вакцинация россиян от COVID-19 может быть завершена в начале 2021 года.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.

«Да, не знаю, как долго, но можно не вакцинироваться в ближайшее время точно, потому что, как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», — рассказал он.

Напомним, испытания российской вакцины от коронавируса проводятся на добровольцах в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко Минобороны и в Сеченовском медуниверситете. 15 июля состоялась выписка первой группы из 18 добровольцев, испытывавших на себе вакцину. По данным Минобороны, их состояние хорошее, негативных реакций не отмечается.

Ранее Министерство здравоохранения одобрило препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир», разработанный компанией «Р-Фарм».

Согласно данным Госреестра лекарственных средств, «Коронавир» (международное непатентованное название — «Фавипиравир») обладает противовирусной активностью против лабораторных штаммов вируса гриппа A и B. Он также ингибирует вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

В июне Минздрав также зарегистрировал препарат для лечения осложнений, вызванных COVID-19, «Левилимаб». Он предназначен для подкожного введения и показан лицам с тяжёлым течением заболевания, у которых развивается цитокиновый шторм — состояние, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки, что в большинстве случаев может привести к смерти пациента.

Также в июне Минздрав одобрил препарат «Арепливир» компании «Промомед» для лечения COVID-19.

Помимо этого, 30 мая одобрение министерства получил первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции под названием «Авифавир».

Как рассказал Кирилл Дмитриев, РФПИ в июле ожидает получения разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром» пациентов с коронавирусом.

«Что касается поступления в аптеки, мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Министерством здравоохранения России, и ряд компаний в РФ представили доказательства, что это можно делать и препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме», — сказал Дмитриев.

Он особенно подчеркнул, что препарат нельзя использовать беременным женщинам и во время планирования беременности.

«Поэтому очень важно, что, когда люди это будут получать в аптеках, они будут получать по рецепту и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время принятия препарата», — добавил он.

В свою очередь, в пресс-службе компании «Р-Фарм» сообщили, что препарат «Коронавир» направлен в российские больницы.

«7374 упаковки промаркированного препарата «Коронавир» вышли в гражданский оборот с ярославского завода «Р-Фарм», — рассказали в компании.

9 июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной. Он также обратил внимание, что почти во всех российских регионах зафиксировано устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

Также Мурашко рассказал, что все переболевшие приобретают иммунитет к коронавирусу, но его стойкость зависит от тяжести заболевания: чем более сильным было течение болезни, тем более стойкий сформированный иммунитет.