«Ожидаем, что с Киевом будет достигнуто соглашение о признании Крыма частью России»

В Крыму ожидают, что в результате спецоперации на Украине с киевскими властями будет достигнуто соглашение о юридически закрепленном признании региона неотъемлемой частью России . Об этом в интервью «Известиям» в преддверии восьмой годовщины воссоединения полуострова с РФ заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов . Вместе с тем он не исключил, что такое признание «может не встретить поддержки со стороны западных стран» .

«Позиция Украины навязана и продиктована кураторами киевского режима»

— Георгий Львович, на фоне спецоперации Россия требует от Украины юридического признания Крыма как части РФ. Украинские власти, тем не менее, говорят то о готовности обсуждать эти вопросы, то о безальтернативности принадлежности Крыма Украине. Почему они до сих пор не признают выбора людей?

— Вся проблема юридического принятия киевскими властями вхождения Крыма в состав РФ связана с тем, что Киев не признает референдум 2014 года как таковой . Это абсолютно неправовая позиция. Референдум проводился в полном соответствии с принципами международного права и украинской конституцией , в частности со статьей 138, второго раздела «Автономная республика Крым». Этот раздел предоставлял тогда еще республике особые права, в том числе и проведение собственных референдумов. Никаких ограничений по проведению этих референдумов там нет .

Но позиция Украины навязана и продиктована кураторами киевского режима — США и западными странами . Им совсем невыгодно и не хочется, чтобы Россия укреплялась, была сильным и суверенным государством. Поэтому ожидать того, что нынешние власти Украины вдруг наберутся благоразумия и признают российский статус Крыма, на мой взгляд, не приходится. В ыход вижу один — признание как итог текущей спецоперации Вооруженных сил России на Украине, превратившейся в антироссийский плацдарм для нашей страны . Тогда использовать тему Крыма, чтобы расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова и продолжать его блокаду, после выполнения поставленных задач станет весьма проблематично.

— Какие результаты операции вы ожидаете для Крыма?

— В результате мы ожидаем, что с киевскими властями, которым спецоперация вернет здравомыслие, будет достигнуто соглашение о юридически закрепленном признании Крыма неотъемлемой частью России . Тем не менее я не исключаю, что признание Украиной российского статуса Крыма может не встретить поддержки со стороны западных стран. Они, разумеется, будут заявлять о том, что мы принудили Украину это сделать. Необходимо учитывать, что действия России не только в контексте Крыма, но и в целом по демилитаризации Украины входят в более глобальную повестку формирования всеобщей стратегической, неделимой безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Целями спецоперации России были объявлены демилитаризация и денацификация Украины. Как вы считаете, мог ли Крым стать плацдармом нападения на РФ и были ли планы по «накачке» западным вооружением полуострова?

— Я бы еще добавил, что непосредственной причиной операции была защита народных республик Донбасса, их мирных граждан. Украина не обеспечивала мира и спокойствия, а продолжала откровенную войну против этих территорий . Ключевыми являются задачи, обозначенные нашим президентом, по демилитаризации и денацификации. То есть устранение Украины как анти-России, как потенциального милитаристского плацдарма, представляющего угрозу для нашего существования.

В политике не принято рассуждать гипотетически, но у нас есть конкретные факты . Об этом, в частности, упомянул секретарь Совбеза России Николай Патрушев, заявивший о наличии документов о готовящейся в марте этого года агрессии Киева не только против народных республик Донбасса, но и против Крыма .

Факты также свидетельствуют о том, что еще задолго до 2014 года киевские власти планировали разместить в том же Крыму базу ВМФ НАТО, пытались проводить учения, что встретило мощнейший отпор со стороны жителей полуострова . В результате, помимо Феодосии, куда зашли ВМС США, «территорией без НАТО» объявили себя Симферополь и Алушта, а также некоторые другие города. Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко оказывал силовое давление на протестующих. Но всенародное возмущение возымело свое действие. Учения были свернуты. Абсолютно понятно, что это была бы непосредственная и прямая угроза для безопасности России .

Полуостров по духу и этническому составу и раньше был русской землей. В 2014 году люди однозначно высказали свою позицию по воссоединению со своей исторической Родиной. Это стало основным препятствием, предотвратившим создание на полуострове антироссийского плацдарма.

«Крым вместе с Россией переживет эти тяготы»

— Каково отношение крымчан к проводимой Россией спецоперации?

— Активнейшая поддержка и полное понимание. Единственное, что могло бы предотвратить эскалацию конфликта, если бы у киевских властей была бы толика благоразумия и они бы прекратили агрессию против Донбасса . В ситуации полной управляемости Украины со стороны Запада этого не могло произойти. В этих условиях нужна активная поддержка нашим гражданским обществом российских вооруженных сил и принятого президентом России решения.

— Какие настроения испытывают крымчане из-за новых введенных санкций? Ощущают ли жители их последствия?

— Для крымчан мало нового в этих санкциях. Крым в условиях блокады и жестких санкций жил давно, с 2014 года. Их распространение на всю страну, конечно, повлияет на все регионы РФ, включая Крым . Это создает определенные экономические трудности и проблемы для развития страны в целом. В то же время Запад плохо извлек уроки из истории. Там, видимо, не осознают, что такого рода санкции являются фактически прямым военным вызовом. Такие меры не раз приводили к войнам в той же Европе. Ограбить страну и сказать, что они отбирают у народа его богатства, коими сейчас являются золотовалютные резервы, — было поводом к реальной войне.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Добавлю, что Россия еще не отвечала по-настоящему на эти санкции. Она в настоящий момент, говоря известной фразой канцлера Горчакова, сосредотачивается . Думаю, на Западе уже находятся в панике от собственных принятых мер. Руководство Германии, например, говорит, что без российского газа может выдержать 2–3 недели. Становится очевидным, что многочисленные последствия, связанные с продовольственным и сырьевым кризисом, усиливающейся миграцией, инфляционными процессами, — только начало. Крым вместе с Россией переживет эти тяготы, а Европа, лишившись природных ресурсов, вряд ли. Крым же будет стоять как бастион, как опора и оплот нашей страны в противодействии этой агрессии.

«Мы нацелены на укрепление наших отношений с новыми государствами»

— С какими странами Крым ведет сейчас активное взаимодействие и по каким вопросам? Или в новых условиях всё сотрудничество свернулось?

— Международное сотрудничество отнюдь не сократилось. Мы видим очень широкую солидарность с Россией и Крымом многих дружественных государств и общественных сил даже в западных странах . Общество там осознает, что история современной Украины связана с нарастающей враждебностью в отношении России. Республика Крым активно развивает связи с такими дружественными государствами, как Сирия, Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия, и рядом других стран. Это показатель того, что Россия далеко не одинока в этой борьбе.

Также крупные государства, как Китай, Индия, Иран, Венесуэла, относятся с абсолютным пониманием к российской миротворческой операции. На данный момент мы нацелены на укрепление наших отношений с новыми государствами — ДНР и ЛНР. С ними мы на протяжении уже многих лет поддерживали братские отношения. Рассчитываем мы и развивать связи со странами Карибского бассейна, которые испытывают неприкрытое и грубое американское давление, мы будем развивать связи. Белоруссия сейчас тоже находится в числе тех стран, которые готовы развивать разностороннее сотрудничество с Крымом .

— А нет понимания, когда Александр Лукашенко все-таки посетит Крым?

— Заявление Александра Лукашенко, даже сказанное в шутку, свидетельствует о том, что он готов посещать Крым. Сейчас сложная обстановка, поэтому надо закончить ситуацию с умиротворением ситуации на Украине, закреплением признания ДНР и ЛНР. Тогда будем двигаться дальше. Думаю, что такой визит не за горами. Однако необязательно сразу ожидать визита на уровне президента. В целом президентские визиты — не наша компетенция. Только президент России может приглашать в гости своего коллегу. Что же касается Крыма, как говорил глава республики Сергей Аксенов, мы будем рады видеть президента Белоруссии в любой момент, как только будет достигнута подобная договоренность .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какой прогноз можно дать по развитию туристического направления? Ожидаете ли увеличения турпотока в 2022 году?

— Мы и в прошлом году пережили большой рост турпотока из регионов России. Он превысил 10,5 млн человек. Думаю, что с учетом нынешних обстоятельств он будет нарастать. При этом не исключаю, что какая-то часть наших соотечественников может ездить за границу. Но в нынешней ситуации это весьма затруднено с точки зрения технических моментов — авиасообщения, действия банковских карт и возможных проявлений эмоциональной враждебности. Наша республика со своей стороны готова к туристическому сезону и росту потока туристов на полуостров .

— В прошлом году в интервью «Известиям» вы отмечали проблему нехватки технической воды на полуострове. Получилось ли за это время исправить ситуацию с дефицитом?

— Проблемы воды в Крыму сегодня нет. Найдены новые источники воды, увеличена емкость водохранилищ . Тут и природа оказалась благосклонна. Все водохранилища наполнены «до краев». Сейчас нет необходимости разрабатывать дополнительные подземные источники.