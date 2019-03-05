«Ожидаем быстрого вступления в силу»: Газовую директиву ЕС собираются ввести до запуска «Северного потока — 2»

Еврокомиссия рассчитывает, что доработанная Газовая директива ЕС вступит в силу до старта «Северного потока — 2». Этот документ распространит действие европейских энергетических норм на трансграничные газопроводы, что может уменьшить их пропускную способность. При этом оператор строительства Nord Stream 2 отметил, что процесс работы над директивой продолжается, ей предстоит пройти много этапов до официального согласования. Эксперты считают, что проект газопровода будет реализован в любом случае, однако не исключают попыток повлиять на него с помощью Газовой директивы.

Доработанная Газовая директива Евросоюза вступит в силу до окончания строительства «Северного потока — 2» и будет распространяться на этот проект, заявил глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

«Мы ожидаем быстрого вступления в силу, то есть до завершения «Северного потока — 2», следовательно, директива будет применяться к этому проекту», — сказал он на пресс-конференции в понедельник, 4 марта. Его слова приводит РИА Новости.

В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что влияние доработанной Газовой директивы ЕС на реализацию «Северного потока — 2» станет известно после того, как документ утвердят. В компании «приняли к сведению, что поправки к Газовой директиве согласованы в предварительном порядке».

«Однако процесс рассмотрения всё ещё продолжается, и любой законодательный акт нуждается в официальном утверждении Европарламентом и Советом ЕС, а также в том, чтобы страны — члены ЕС привели свое законодательство в соответствие с требованиями этого документа», — сказали в Nord Stream 2 AG.

В компании заключили, что продолжат наблюдать за процессом обсуждения документа и «воздержатся от предположений о возможных последствиях для проекта, пока он официально не утверждён».

Вместе с тем оператор газопровода отметил, что на текущий момент уложено более 800 км трубопровода в соответствии с разрешениями четырёх стран. Реализация проекта продолжится согласно действующему законодательству.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер полагает, что «Северный поток — 2» не повторит судьбу «Южного потока». «По-видимому, нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

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Напомним, «Северный поток — 2» — это морской газопровод, который пройдёт через Балтийское море от побережья России до Германии. Трубопровод рассчитан на транзит 55 млрд куб. метров газа в год. Ожидается, что строительные работы будут завершены в конце 2019 года.

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Поправки к Газовой директиве распространяют действие энергетических норм Евросоюза на газопроводы, направленные в государства ЕС из третьих стран. Документ регламентирует, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор, а независимые поставщики газа должны иметь доступ к 50% мощности проекта.

В процессе работы над документом Германия настояла на том, чтобы решение о применимости энергетических норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран принимало государство, на чьей территории магистраль входит на территорию ЕС.

Германия полностью одобряет проект газопровода, отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, прочие страны могут пытаться заблокировать пропускную способность других газопроводов, которые будут идти по сухопутной части европейского континента.

«Наподобие того, как это делается с газопроводом Opal. Он также по директиве ЕС долгое время был ограничен, потом дальше пошла возможность биржевой торговли оставшимися квотами. По факту мы видим, что в прошлом году он был полностью загружен», — говорит эксперт.

Как считает Пикин, остаются несколько стран, которые особенно «любят» «Газпром». Они предпримут попытки заблокировать проект.

«Но у Германии есть возможность проводить свою позицию, если они смогут договориться, допустим, с Францией и Италией, что вместе примут решение с точки зрения заполняемости газопроводов, которые будут идти по сухопутной части», — считает эксперт.

Пикин заключил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован, но на него будут пытаться повлиять с помощью Газовой директивы.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что никакой опасности для «Северного потока — 2» в этом европейском документе нет. Вместе с тем эксперт отметил, что запуск газопровода — вопрос конкурентоспособности европейской экономики.