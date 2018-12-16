Озадаченный Израиль не поблагодарил Австралию за признание западного Иерусалима его столицей

Израильские власти были озадачены признанием Австралией только западной части Иерусалима его столицей, поэтому в своей официальной реакции проигнорировали это решение.

Израильские власти отреагировали игнорированием признания Австралии западной части Иерусалима столицей Израиля. В своем официальном заявлении руководство Израиля лишь поблагодарило австралийцев за решение разместить в Иерусалиме торговое и оборонное представительства, сообщает информагентство "Nation News".

В то же время спикер парламента Йоэль Эдельштейн отметил, что он озадачен решением Австралии признать столицей только западный Иерусалим.

Позиция австралийских властей близка к российской. В 2017 году Москва признала столицей Израиля западный Иерусалим, а столицей Палестины — восточный Иерусалим.