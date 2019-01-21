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«Ой, мама, Хабомаи, Шикотан»: Абэ попросит у Путина два острова

21 января 2019, 21:24  •  85 • Политика
22 января в Россию с официальным визитом прилетает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. На повестке дня всё тот же нерешённый вопрос – Курильские острова и подписание мирного договора
Автор:
Гасанов Камран
Накануне визита японского премьера сложился крайне неблагоприятный психологический фон. Японские власти начали делать спекулятивные заявления, ставящие под вопрос статус и принадлежность Курильских островов.
Сначала 1 января «отличился» посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, заявивший о том, что его правительство намеревается отказаться от компенсации, которую якобы Москва должна заплатить Токио за Курилы. Он также отметил, что «передача» островов Японии должна произойти с согласия проживающего на них русского населения. Доигравшегося Кодзуки немедленно вызвали в МИД России, где объяснили, что подобные заявления – «попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора» и навязать Москве «собственный сценарий урегулирования».
Японский сценарий по решению территориальной проблемы заключается в передаче 2-4 островов и подписание мирного договора. «Программа минимум» у Токио предполагает получение самых мелких островов южной Курильской гряды – Хабомаи и Шикотана. «Программа максимум» - передача японской стороне, помимо двух вышеперечисленных, еще Итурупа и Кунашира.

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