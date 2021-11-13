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Овцы стали полноценными сотрудниками автозавода в США
13 ноября 2021, 01:35 • 88 • В мире
На одном из автомобильных заводов в Соединённых Штатах овцы стали полноценными сотрудниками. Стало известно, какую именно ответственную работу они выполняют.
Речь идёт о предприятии Volkswagen, расположенном в штате Теннесси. Там трудятся 4000 человек и полсотни овец.
Бренд Silicon Ranch заключил договор с автопроизводителем для реализации "солнечного" проекта. Именно для него и нужны овцы.
Солнечные панели установили на поле площадью 13 га. Но дело в том, что почва склонна к эрозии. Чтобы этого не допустить, её засеяли травой. Трава растёт быстро и может закрыть или затенить поверхности батарей. Тут и приходят на помощь овцы.
Официально это называется "адаптивным и регенеративным выпасом". Проще говоря, овцы едят траву, регулируя её рост. Они трудятся значительно эффективнее механических косилок и не вредят экологии. Животным даже нравится их место обитания, ведь в жаркую погоду они всегда могут отдохнуть в тени солнечных батарей.
Первоначально на заводе должны были работать козы, однако выяснилось, что им нравится запрыгивать на батареи, отчего поверхность устройств приходила в негодность, пишет американский портал Carcoops.
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