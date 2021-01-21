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Овсиенко освободили от должности заместителя министра культуры России
21 января 2021, 04:05 • 33 • Политика
Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко освобожден от должности. Об этом в среду, 20 января, сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.
«Распоряжение вышло. Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы», — сказала Манилова в разговоре с «РИА Новости».
Овсиенко курировал департамент управления делами и департамент науки и образования.
Несколько дней назад Максима Ксензова также освободили от должности заместителя министра культуры России.
В ноябре 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2021 года в стране начнется оптимизации системы государственного управления России, которую планируется завершить в течение трех месяцев.
Позже стало известно, что власти утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем правительства.
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