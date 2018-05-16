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Овраг памяти: в Саратовской области ищут деньги на спасение могил солдат ВОВ

16 мая 2018, 11:09  •  69 • В России
В городе Балашове Саратовской области разрушается мемориальное кладбище времён Великой Отечественной войны. Захоронение находится рядом с оврагом, склоны которого постепенно обрушаются — и вместе с землёй на дне оказываются останки погибших. Туда же местные жители выбрасывают мусор. Городская администрация утверждает, что кладбище содержится в соответствии с установленными нормами, а на решение проблемы с оврагом в бюджете попросту не хватает средств. Активисты обращаются к федеральным властям, предлагая относительно недорогой способ — засыпать овраг.
 
vk.com © Администрация Балашовского муниципального района
 

В годы войны город Балашов Саратовской области находился в тылу Сталинградского, Донского, Воронежского фронтов, здесь было развёрнуто 20 госпиталей. Павших бойцов хоронили на Поворинском кладбище — там захоронены по меньшей мере 2 тыс. человек. Мемориальным кладбище было признано ровно полвека назад, а к 70-й годовщине Победы оно было отремонтировано и облагорожено. Но не целиком.

Часть кладбища оказалась за ограждением, которое местные власти побоялись устанавливать слишком близко к расположенному рядом с захоронением оврагу. Местные жители уже много лет выкидывают туда мусор. Весной склоны оврага размывает водой, и останки оказываются на поверхности земли среди бытовых отходов.

«Им просто не повезло?»

Жительница Балашова Екатерина Адонина вместе с группой соратников поднимала проблему Поворинского мемориала ещё в 2014 году. По её словам, на кладбище могут быть погребены более 5 тыс. человек, но удалось установить личности лишь 2 тыс. погибших.

«Сначала хоронили в одиночные могилы на гражданских кладбищах, но после Сталинградской битвы для массовых захоронений делался ров — и туда первоначально в дубовых гробах хоронили, а затем просто делали настилы из досок», — рассказывает RT Адонина.

С 2010 года активисты начали регулярно проводить акции по озеленению мемориала. В то время кладбище не было огорожено. Сделано это было позднее, в канун годовщины Великой Победы в 2014 году. Тогда о заброшенном кладбище, где покоятся бойцы Красной армии, рассказали все федеральные телеканалы. Местные власти взялись за решение проблемы. Но в результате ограждение поставили не у самой границы кладбища, которая проходит слишком близко к высокому оврагу.

«Тем, кто захоронен за забором, просто не повезло? Там находили военные пуговицы, ремни... Всё это вылезает из земли», — возмущается активистка. 

Екатерина Адонина подтвердила RT, что местные жители продолжают скидывать мусор в овраг. «Они считают, что они так укрепляют склон, якобы он будет меньше размываться», — поясняет Адонина. 

«Разрушения не происходит»

В пресс-службе администрации Балашовского муниципального района RT сообщили, что разрушения мемориального кладбища не происходит.

«Состояние захоронений Поворинского мемориального кладбища в полной мере отвечает гигиеническим требованиям, утверждённым Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №24».

Вместе с тем в администрации признают, что в последнее десятилетие зафиксирован «рост оползневых явлений в районе оврага», что грозит открытием части захоронения. Для предотвращения разрушения кладбища администрация района планирует обращаться за помощью к региональным и федеральным властям.

  • © Администрация Балашовского муниципального района
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В администрации добавили, что с 2014 года бюджетные средства в размере более двух миллионов рублей «потрачены на ремонт и содержание захоронений, расходовались на проведение таких работ, как вырезка сухих ветвей и поросли деревьев, еженедельная очистка участка от мусора и его вывоз, подметание, выкашивание газонов, уборка снега вручную...». Причём основной объём работ проводился к празднованию 70-летия Победы в 2015 году, когда памятник был облицован мраморным камнем.

В 2018 году в администрации намерены потратить 400 тыс. рублей на содержание захоронений.

В администрации добавляют, что хуже всего обстоят дела с несанкционированной свалкой рядом с мемориалом.

«Отвесные склоны оврага высотой от 10 до 30 метров делают невозможной уборку мусора как вручную, так и с использованием специализированной техники», — пояснили чиновники, отметив, что с жителями проводится разъяснительная работа о недопустимости сброса мусора в овраг. 

Надежда на Москву

В Балашове хотят укрепить овраг габионными конструкциями для предотвращения «сползания» кладбища. Но денег для этого нет ни в городском, ни в районном бюджете. 

«Для укрепления склонов оврага, согласно экспертной оценке, необходимы средства, объём которых сопоставим с годовым бюджетом всего Балашовского муниципального района, в состав которого помимо города Балашова входят ещё несколько десятков населённых пунктов», — сообщили RT в администрации.

Другой вариант предусматривает перезахоронение останков воинов. Это потребует как значительных материальных вложений, так и согласия родственников погибших.

Активисты предлагают альтернативный, более экономный вариант решения — засыпать овраг, предварительно отведя ручей, протекающий по его дну. 

В 2014 году Екатерина уже обращалась в Министерство природных ресурсов РФ с предложением очистить реку Хопёр, протекающую через город Балашов, а извлечёнными донными отложениями засыпать овраг. На федеральном уровне дали добро, однако местные власти не спешат реализовывать этот план.

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«Донными отложениями реки можно было бы засыпать овраг. Где нужно — уложили бы габионы. Это мягкий грунт, который будет утрамбовываться достаточно хорошо. Почему в советское время овраги засыпались, а сейчас это нереально?» — недоумевает активистка.

Адонина подчеркнула, что все её обращения к федеральным властям не имели эффекта, поскольку по закону именно местная власть отвечает за состояние и оврагов, и кладбищ.

«Только сейчас вышел указ президента, чтобы федеральные и региональные власти помогали муниципальным приводить в порядок воинские захоронения. У нас появилась надежда, что проблема будет решена», — отметила она.

Сейчас Екатерина вместе с другими активистами группы «Прихопёрский оберег» планирует организовать сбор подписей под соответствующим обращением в Министерство обороны РФ и на имя президента России.

  • vk.com
  • © Прихопёрский оберег

Привлечь виновных к ответственности

Прокуратура Саратовской области уже инициировала проверку в связи с состоянием мемориала. 

«По результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноты выявления правоохранительными и контролирующими органами нарушений, а также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», — заявили RT в пресс-службе прокуратуры.

Там подчеркнули, что главе муниципального района вынесено представление с требованиями рассмотреть вопрос о возможности переноса мемориального комплекса и перезахоронения останков или проведения работ по укреплению края оврага.

Прокурор также сам обратился в суд по вопросу несанкционированной свалки и бездействия властей в её отношении.

  • vk.com
  • © Прихопёрский оберег
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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) также держат ситуацию на контроле. Глава исполкома по Саратовской области Сергей Шаров отметил, что каждый год в преддверии 9 Мая к проблеме возникает повышенное внимание. 

«Местная власть начала что-то делать, исходя из своих возможностей и ресурсов, привела в благообразный вид сам мемориал. Раньше он был, конечно, в запустении. Там убрано, чисто, асфальт есть. Сам памятник в неплохом состоянии. Огородили зону обвала. Но на этом дело закончилось», — сообщили в ОНФ.

Как считают общественники, решение проблемы упирается в финансовый вопрос. Однако ухудшают ситуацию и сами жители, которые продолжают сбрасывать мусор в овраг.

«Должны быть разговоры и увещевания местных жителей. Это должно оставаться на их совести, потому что все прекрасно знают, куда они кидают мусор и что после этого у нас здесь получается», — считают в ОНФ.

Активисты ОНФ предложили создать фонд на базе местной ветеранской организации. «Для этого необходима административно-политическая воля со стороны властей. Позиция администрации «денег нет» неправильна», — считает Сергей Шаров.

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