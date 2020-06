Over-extension США: Пушков расшифровал предупреждение Меркель

В интервью, данном изданию The Guardian, канцлер заявила о том, что Европе необходимо тщательно обдумать нынешнюю реальность, где Вашингтон, возможно, не будет центром мирового лидерства. Она отметила, что США стремительно теряют свои господствующие позиции. Причём, по мнению Меркель, Штаты могут перестать исполнять роль мирового гегемона по собственной воле.

Алексей Пушков прокомментировал заявление Меркель, обозначив его главный смысл.

"Ангела Меркель словно не видит, что США уже не способны играть роль мирового лидера. Вот над чем следует задуматься их союзникам", - написал он в своём Telegram-канале.

Он напомнил также, что "по своей воле ни одна империя не отказывалась от гегемонии".

"Но все империи утратили гегемонию, когда их амбиции и внешние обязательства превысили их возможности и потенциал. Профессор Гарварда Пол Кеннеди описал этот феномен еще 40 с лишним лет тому назад в своём знаменитом труде The Rise and Fall of Great Powers ("Подъём и падение великих держав"). Он назвал его over-extension, что можно перевести как "чрезмерное расширение" или "перенапряжение сил империй", - подчеркнул Пушков.

По его словам, сегодня США столкнулись именно с этим феноменом.

"Даже если чисто внешне политика нового американского эгоизма выглядит как выбор президента Трампа, на деле она продиктована невозможностью для США проводить прежнюю гиперактивную внешнюю политику, поскольку та требует огромных средств и ресурсов", - добавил сенатор.