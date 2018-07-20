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Овечкин сравнил командный дух в штабе кандидата Собянина с обстановкой в хоккейной сборной

20 июля 2018, 19:24  •  39 • Политика

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Капитан американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сравнил командный дух в избирательном штабе кандидата Сергея Собянина с обстановкой в хоккейной сборной. Об этом спортсмен заявил в пятницу журналистам после посещения штаба.

"Конечно, здесь столько волонтеров, все любят свое дело, поэтому командный дух здесь очень хороший", - сказал Овечкин, отвечая на вопрос о присутствии в штабе кандидата духа, схожего с обстановкой в его хоккейной команде.

Он отметил положительные изменения в облике Москвы, которые произошли за время управления Собяниным городом. "Безусловно, чемпионат мира поменял имидж и Москвы, и в целом страны. Все иностранцы были удивлены красотой российской столицы", добавил он.

Сергей Собянин является одним из четырех кандидатов на пост мэра Москвы. Он участвует в выборах как самовыдвиженец. Программа кандидата будем сформирована к августу на основе наказов и пожеланий и наказов москвичей. Штаб самовыдвиженца открылся 15 июня. На данный момент там работают более 10 тыс. волонтеров.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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