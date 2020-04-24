Овечкин: мне до рекорда Гретцки как до Китая пешком

В нынешнем сезоне, который был ранее приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. На данный момент на счету россиянина 706 шайб. Лидером лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).

"На меня это не давит, я получаю кайф. Вот я никак не мог несколько матчей забить 700-й гол. Но на меня пять игр подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью гол. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это исторический момент, и я это прекрасно понимаю", - добавил Овечкин.