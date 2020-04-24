|
Овечкин: мне до рекорда Гретцки как до Китая пешком
24 апреля 2020, 00:10 • 68 • Аналитика
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свои шансы стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
В нынешнем сезоне, который был ранее приостановлен из-за пандемии коронавируса, Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. На данный момент на счету россиянина 706 шайб. Лидером лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах является Уэйн Гретцки (894).
"Мне до этого рекорда еще - как до Китая пешком. Приятно, что люди обо мне говорят. Каждая шайба - я кого-то обогнал. Понимаю, что сейчас вписываю свое имя в историю. Люди в США обожают статистику и всякие рекорды. Я рад, что мое имя находится где-то наверху. Но пока это особо не осознаю, потому что еще играю", - рассказал Овечкин во время прямого эфира в аккаунте экс-баскетболистки Светланы Абросимовой в Instagram.
"На меня это не давит, я получаю кайф. Вот я никак не мог несколько матчей забить 700-й гол. Но на меня пять игр подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью гол. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это исторический момент, и я это прекрасно понимаю", - добавил Овечкин.
Ранее Овечкин и Гретцки сыграли вничью друг против друга в виртуальный хоккей, собрав за время трансляции игры в интернете более 16 тысяч долларов для двух благотворительных фондов Вашингтона и Эдмонтона.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2020, 16:10
|
22 апреля 2020, 03:10
|
19 апреля 2020, 14:10
|
21 апреля 2020, 00:10
|
21 апреля 2020, 16:10
|
19 апреля 2020, 10:10
|
21 апреля 2020, 04:10