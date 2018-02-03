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Отзыв о комплексе боевой экипировки "Ратник"
03 февраля 2018, 11:39 • 114 • Аналитика
Военнослужащий ВДВ отвечает на вопросы комплексе боевой экипировки "Ратник"
Начну с того, что «Ратник» – это довольно большой перечень имущества, снаряжения, средств связи, вооружения и оптики. И комплектация может быть выдана, в зависимости от части и подразделения, абсолютно разная. Не стоит думать, что если выдан «Ратник», то значит выдали все: от часов до тепловизора. Нет, это не так. Тем более, что элементы проходят по разным службам – связи, РАВ, вещевой и т.д. Кроме того, комплект постоянно модернизируется, и, соответственно, комплекты различаются еще и по времени поставки.
Существует еще и большая проблема с получением нового имущества – начальники не хотят выдавать. Дабы не утратили военно-полевым способом и не затаскали, чтобы на «показуху» оно все было новеньким и красивым. А командиры не хотят его получать, потому что все эти дорогостоящие элементы повиснут на них, как на материально ответственных лицах. Вычесть что-то с контрактника, утерявшего имущество, можно, пожалуй, только в теории. По факту, из-за бюрократических проволочек, это практически невозможно. Про срочников я вообще молчу, там все имущество висит исключительно на командирах. А это многомиллионные суммы.
Поэтому зачастую все эти новенькие комплекты лежат на складах годами и десятилетиями, выдаваясь лишь на «показ». Сейчас реально проще и дешевле купить «Ратник» по необходимым частям на различных интернет-барахолках (куда он с тех самых складов, видимо, и попадает), чем получить. Что многие и делают.
- Недавно была негативная статья про ратник: https://www.vz.ru/columns/2017/7/4/877092.html
Хочется услышать комментарии эксплуатанта.
Я, сварщик конечно не настоящий, но у меня таки есть вопросы:
а) а разве Ратник это не исключительно МО?
б) неужто МО стало отправлять в командировки на СК? разве туда в командировки постоянно не наведываются ФСБ/Росгвардия.
1. Статья эмоциональная, но во многом правдивая. О том, в чем они неправы, напишу немного далее. В принципе, я даже могу сказать, товарищ из какого подразделения и какого соединения это написал.
2. «Ратник» и «Стрелец» действительно использовались и используются подразделениям МО в СКР.
По отдельным моментам статье:
Если они не видят исправления недостатков – это не значит, что над этим не работают. Да, к сожалению, нас, пользователей, слышно плохо, но подвижки есть. Есть пользователи, которых к счастью слышат. Я о тех, кто снабжается в первую очередь всем самым новым и лучшим. Да, это не мы, к сожалению.
По молниям. Не видел, чтобы рвали ткань. Да, у меня за два года не работает ни одна «липучка» на демисезонке, все пришито наглухо нитками. Видел, что молнии иногда ломались, бывает. Но чтобы у всех рвали ткань? Нет.
По велкро для нашивок. Это не проблема производителя формы.
По ВВЗ. Ну получите больше размер. Я так и сделал. ВКПО не входит в комплект экипировки, его и не ставили целью со снарягой испытывать.
Нет такого рюкзака, как «малый штурмовой». Есть РП, есть РШ из комплекта 6Б46, есть РР из комплекта 6Б38 (да, это дерьмовый рюкзак, согласен). Но тут я лично вижу пользователей, которые даже инструкцию не прочитали, а пытались носить комплект в том виде, каком он был заводом упакован.
По СИБЗ. Ну, ребята, инструкции понятно, что читать неинтересно, но все таки нужно! И не пытайтесь скрестить ежа с ужом. Да, в расширенном комплекте в технике неудобно, но он ведь для краткосрочных штурмовых операций сделан, то есть для города, а не для рейдов.
«Сухарку» на спину нельзя повесить? Так она там и не должна как бы висеть. Она на то и «сухарка», висит себе на поясе под РП, который как раз и располагается на том месте где строп нет (именно поэтому и нет). Чтобы скинуть РП и остаться с необходимым в «сухарке».
Что я могу сказать – надо читать инструкции!!! И еще понимать – что комплект «ОБЩЕВОЙСКОВОЙ»! То есть – универсален для всех задач и специальностей. И что есть ТТЗ МО, которое не всегда совпадает с нашими пожеланиями. Да, специалистам, его уже мало, но такова реальность. Сейчас, к счастью, есть большой выбор.
- Всем ли пользуются из экипировки? Как проявили себя мультитулы, ножи, часы и пр. мелочёвка?
По комплекту 6Б38:
Часы. Глючат, бывает, что останавливаются сами по себе. Большинство предпочитают современные электронные вроде «Касио».
Фонарик. Нормальный, но нет наголовного крепления, как в оригинале, и ИК режим заменен зеленым. Часто покупают на свои.
Мультитул. Большой и тяжелый. Кто может – пользует «Лезерманы» или китайские дешевые мультитулы. Лучше бы саперные НС-2 закупили. Хотел, кстати, НС-2 купить в частном порядке – говорят низззя, даже военнослужащему.
Лопатка. Неплохая.
Фильтры. Ими никто особо не пользуется и не берет, даже когда их и до «Ратника» выдавали. В ИРП есть «Акватабс», его хватает.
Активные наушники 6М2. По ним Полармэн уже проходился, добавить к его словам нечего. «Ну не шмогла»(с) наша промышленность нормально скопировать «Пелторы» и «Сордины». Не хватает 6М2-1 в комплекте к «Азартам», но я их кроме как на барахолках и не видел.
Укрытие универсальное. Слишком замудренное, без инструкции в нем никто разобраться не может. И большая часть даже не знает, что инструкция на изнанке чехла. Лучше бы типа пончо-тента обычного сделали.
Наколенники и налокотники. Ну, смотрятся, конечно, круто! Особенно на красивых фотосессиях))) Сделаны из тканевой основы как на Bijan и чашек как на X-Tac. В итоге ноги и руки слишком на большой площади закрыты и потеют. Лучше бы как обычные X-Tac сделали. А еще лучше, как и во всем мире, постепенно уже на интегрированные переходить.
Рейдовый рюкзак. Низкого качества, слишком большого объема. Знаю случаи, когда у ненагруженного рюкзака лямки отрывались при спрыгивании из кузова «КАМАЗ».
- Есть ли проблемы с запотеванием очков, линз, окуляров?
Очки противоосколочные. Не хватает сменных темных линз, как у иностранных аналогов. У шлема-то козырька нет, как на кепках и панамах для защиты от солнца. Не хватает в комплекте и простых противоосколочных очков (а не маски) по типу иностранных ESS Crossbow, Oakley M Frame и т.п. из списка APEL. Все-таки у маски применение ограниченно. Поэтому на картинках красивых очки обычно на шлеме находятся, а не на лице.
- Гидраторы на жилет ставят или флягой обходятся?
На 99% обходимся флягой и обычными бутылками-полторашками. Дело в том, что молодежь, насмотревшись фильмов, идет и покупает гидраторы. Где? Правильно, в ближайшем местечковом «военторге». Какой-нибудь китайский хлам за 5 баксов с «Али». Понятно, что это г… долго не живет, рвется и течет. В итоге боец не слышавший про Source и Camelbak, начинает думать и говорить, что все гидраторы – ненадежное дерьмо.
Да и куда вешать флягу? На спине 6Б45 строп для этого нет, а носить жилет поверх бронежилета – глупо.
- Какие рюкзаки используются?
В основном, ранец патрульный из комплектов 6Ш112-6Ш117 и РД-54 у экипажей.
- Видел ли он 6Б45 в полной комплектации? Насколько по его мнению надежная защита.(именно по площади покрытия)
- Зачем создали 6Б46 - в каких условиях используется.
- Насколько часто используют внешние крепления на 6Б47?
- 6б45, как в носке, сколько плит по факту носят?
6Б45. Весьма хороший общевойсковой бронежилет. Для обычного пехотинца – практически идеал по защищенности и комфорту. Особенно, если нет идиотизма с надеванием 6Ш117 поверх бронежилета с системой MOLLE и быстрым сбросом, как это зачастую бывает. Про расширенный комплект в курсе, не видел, нам они не нужны. Тут 6Б45-то еще далеко не всех обеспечили. Штатно носят две плиты.
6Б46: есть на складах, не выдают. Дело с ним имел ранее, система неплохая для разведывательных подразделений своей компоновкой и модульностью.
6Б47. Хороший шлем. Не нравится ленточная подвесная, заменил на иностранный подвес. Но это – на любителя, удобство и комфорт повышается, но при этом увеличивается и запреградное воздействие. Покупкой «Торов», ЛШЗ и всяких там «Спартанов» никто не заморачивается вообще. Внешние крепления к 6Б47 не используются, так как крепить на них просто нечего.
- Заменяют ли бронежилеты 6б45 старых партий, имевшие проблемы с прочностью фастексов, ниток, и без ИК ремиссии, на бронежилеты новых партий, или их и так не хватает?
Никто бронежилеты по таким причинам не заменяет. Заменяют старые бронежилеты, исчерпавшие сроки носки, когда они уже ушатанны и на складе есть чем заменить. Про ИК-ремиссию 90% служащих в ВДВ и понятия не имеют, что это такое и с чем его едят. Как и не знают про новые модели и разновидности.
- "Стрельцом" приходится пользоваться? Как он?
- Поподробнее про систему целеуказания, связи, управления. Ну если уже появилсь система свой-чужой. Как устроено все, удобство, защита. И в комплексе - стоящая вещь или все по-старинке еще, не пользуются?
Связь обеспечивается КРУСом, «Азартом» и серией «Акведук».
По первому – нареканий много, но о них сказать не могу. Система ЦУ работает. Подвижки по недостаткам есть, уже есть новый комплект КРУС, очень сильно переделанный с учетом всех замечаний. Но когда они к нам придут - неизвестно.
«Азарт» – радиостанция просто шикарная, к ней нарекание одно – ДАЙТЕ ИХ БОЛЬШЕ!!! В мусор все эти 168-е! И не хватает чего-то типа показанной радиостанции «Буссоль», то есть радиостанции чуть помощнее «Азарта», но с его возможностями, уровня «взвод-рота-батальон».
По навигации. С КРУСами навигация есть у всех. Есть и обычные штатные навигаторы. Проблема в работе военных топографов, которой не видно.
- Связь и навигация на каком уровне, у КО хотя бы есть?
В зависимости от подразделения. От – «есть у КО», до – «есть у всех».
- Хотелось бы раскрыть тему "юзабилити" (адекватность настроек, вылизанность интерфейсов, легкости использования и т.д.) разных электронных приборов. Какого-то одного вопроса нет.
С этим беда. С КРУСом и навигаторами особенно. Ну и беда еще в том, что наши люди инструкции не читают (хотя те и пишутся зачастую так, что без поллитры не разберешься).
- Как осуществляется подзарядка батарей в полевых условиях? или просто старые выкидывают, новые вставляют? насколько помню, проскакивала тема о необходимости унификации используемых батарей (сейчас вроде все разномастные).
Вопрос на 5 баллов! С этим вообще беда. Генераторы для «полей» выдаются только на уровне батальона и выше, а электроники в современной армии очень много. Особенно радуют некоторые элементы электроники, к которым в комплекте только одна АКБ и зарядка только на 220 вольт! Кто может – скидываются и покупают дизельные или бензиновые (они дешевле, но с бензином в полях проблемнее) генераторы, или инверторы на бортовую сеть техники. Кто не может – ходит с разряженными девайсами и имитирует их работоспособность.
Вообще с продуманностью обеспечения для полевых условий все печально. Не хватает современных легких мобильных палаток, полевой мебели (как и 50 лет назад сколачиваем деревянные нары и полы), быстроразвертываемых мобильных туалетов, умывальников, душевых, систем электроснабжения.
- Какие наиболее удобные элементы питания для оборудования?
Однозначно пальчиковые (АА) аккумуляторы и батарейки! Но только не та унылая гадость емкостью 0,9 мА, обычно уже мертвая, которая, в основном, идет в комплекте.
- Заявляли, что в составе Ратника должен быть тепловизионный прицел\монокуляр. Был ли? Если был, то это Шахин? Как впечатления?
А вот с этим у нас, к сожалению, все печально. Их нет.
- Вообще, какие элементы экипировки ихний юзер предпочел бы заменить другими, и какими именно? :-)
Что хотел – давно заменил. Не могу позволить только нормальные (причем отечественные) ПНВ и тепловизор, к сожалению.
- Хватает ли "Ратника" всем с избытком (раз в магазинах столько его продают) или как в "9 роте" вещевики выдают хлам, а новье несут в магазин?
Как раз в магазинах его в достатке, чем и пользуемся.
- Слышал ли что-то тов. десантник о "Ратнике-2"?
Слышал. Подвижки в правильном направлении идут. Главное, чтобы футуристичностью не увлекались, а были поближе к реальности и пользователям.
- "Ратником" пользуетесь всё время, или только на полигоне, а на работу берете купленное за своё счёт натовское, коммерческое, спортивное, сплавовское и т.д.?
На работу беру свое, чтобы экономить выданное. К счастью уже почти все есть нормальное отечественное.
- Проблемы с качеством пошива, материалами. Если разница в форме пошитыми в разные периоды или разными фирмами и существенная ли она.
Качество зависит от конкретного производителя и элемента.
- Во всей этой снаряге в туалет по большому, интересно, можно сходить? Или - надо все с себя снимать?
Можно)
- Приветствуется ли модернизация оружия или ещё полно паркетных дураков, заставляющих всё свинчивать перед сдачей на склад?
С модернизацией оружия - никак. Нельзя и все тут. Такая позиция начальства.
- "Обвес" довелось потестировать? Как ремень и пламегас? Насколько говно все остальное?
А, да - бубен на 96 и четырехрядный магазин с храповым мухонизьмом не было в руках? Если было - как впечатления?
Интересно как новый ночной монокуляр, особенно как кронштейн сочетается со шлемом 6Б47.
Ну и связка коллиматора с увеличивающим монокуляром.
«Обвес» видел, щупал, пробовал. Но нам их не выдают, впрочем, их никому у нас не выдают. Самое смешное, что тем, у кого я эти автоматы брал, выдали их без штатных накладок на планки пикатини (чтобы не потеряли!), и потому они сильно ругались, что планками дерет тело и экипировку. Ремень не понравился, похож на китайскую копию магпуловского, причем почему-то черного(!?) цвета. Понравилась прицельная планка с двумя установками прицела – больше и не нужно. Так в целом – обвес неплохой, если все грамотно делать, иметь и уметь пользоваться. А то видел роту срочников с автоматами в «Обвесе», но с прицелами и прочими съемными элементами, закрытыми в сейфе у их ротного, от греха подальше.
Бубнов и новых 60-ток у нас не было.
- Каковы отзывы по таким элементам, как "коллиматорный прицел 1П87; зрительная трубка 1П90; ночной монокуляр 1ПН138; лазерный целеуказатель 1К241", многократно ли они превосходят :-) аналоги зарубежных производителей, типа Aimpoint и Eotech?
Все 1П87, что видел, были с разными видами сеток и различными ТТХ в паспортах. У некоторых – 15 часов работы от батарейки, у других – кажется 60. Нелохой прицел, точно получше чем 1П63. Магнифер к нему видел, но не пользовался. «Аимпоинт» и «Иотеч» они точно не превосходят, хотя по последнему – не факт.
1ПН138 видел только на сайте «Валдая», картинках с выставок и барахолках. Купил бы с радостью, но 100 тысяч((( У нас только 1ПН93 различных вариантов и БН-3. Может и есть у нас, но опять же – на складе пылятся.
- Идут ли прицельные на стрелковку?
Да, на все оружие идут коллиматорные прицелы и оптические малой кратности.
- Чему завидуете из западных образцов — как по технике, так и по экипировке.
Оснащенностью ПНВ и тепловизорами и их качеству. Порядку выдачи и списания формы и экипировки, нормами ее выдачи. Обеспеченностью в полевых условиях.
- Какие претензии к базовому комплекту обмундирования, чего хотелось бы?
- Насколько комфортна форма в особую жару/влажность/холод? Приходилось ли дополнять/заменять другими вещами, если да, то что и почему?
Летняя форма из комплекта ВКПО очень жаркая. Сейчас пошла мода брать форму одной местной фирмы: по цвету точная копия уставной, но легкая, прочная и хорошо дышит, есть сетка подмышками и в паху. Не хватает панамы и боевой рубахи, нормальных «боевых» штанов. Они есть в новых горных комплектах, но их нам не выдают.
Демисезонка. Нормальная, но велкро за год убивается и не держит карманы и рукава. На набедренных карманах лучше сделать молнию и сделать усиление по низу штанин.
Вообще сейчас с выдачей формы беда. Элементарный тельник раз в два года один получить – и то неплохо. ВКПО сроки носки исчерпало – замены нет. Ботинки некоторые годами не получали, покупаем на свои копии уставных, никаких «облегченок» нельзя. По тельняшкам как всегда замороченность на «традиции» - верх от термобелья носить запрещено, даже в полях.
Как и раньше куртки зимние носятся с ремнем, опять начали летние костюмы заправленными в брюки носить.
Общая проблема по форме – сроки носки вещевого имущества. Выдается один комплект и носи его и в пир, и в мир. Сначала поползай в поле на занятиях, а потом заступи в наряд в чистом и опрятном. И так 2-3 года. А даже если новое и выдают, то старое сдается, так как инвентарное имущество. В итоге подменки, кроме как купленной за свой счет, нет.
Хотелось бы, чтобы масккостюмы типа 6Ш122 выдавались по вещевой службе, как подменка на занятия и поля. И выдавались на малые сроки либо заменялись по факту износа на новые.
По 6Ш122, кстати, тоже есть замечания по покрою и карманам. Хотя у ССОшных «Партизанов», с которых их скопировали, таких проблем нет. Обе его расцветки удачнее штатной «цифры», особенно коричневая сторона.
- Обувь. Что носят летом, в демисезон?
Несмотря на систему слоев и прочие новшества, в армии к сожалению, так и осталось два сезона в году – зима и лето. Так что до приказа по гарнизону ходим в летних или в зимних ботинках соответственно. Выдают только их. Все. И то, если есть размеры, и они в наличии. Зимние в околонулевую температуру и в помещениях – жаркие. Летние старого образца убивались в хлам за 2-3 месяца, по новым еще не ясно, выдали мало кому и недавно.
- Есть ли возможность использовать экипировку "по уму", или всё зарегулировано командованием? Я имею в виду ношение слоёв ВКПО по фактической погоде, и перевешивание подсумков на разгрузе под себя, как удобно.
Все зарегулировано. Подсумки у всех однообразно, невзирая на специальность. По форме аналогично: «Пофиг, что уже начало апреля и +15, по сезону зима, значит носим зимние ботинки!»
- В процессе эксплуатации всегда происходят потери кражи или просто ломаются отдельные элементы. Как происходит ремонт замена? Вычитывают стоимость из зарплаты и в какой части?
Про вычеты и списание писал выше. Проще купить на свои на барахолке. Если есть недостача по имуществу – взыскивают все с командира.
- Что со стиркой нательного белья? Я слышал от недавно уволившегося срочника, что сдать в прачечную - значит не увидеть больше. Стиральных машин нет.
Как с возможностью помыться вечером?
По стирке и помывке в ППД проблем никаких. Выданные стиральные машины стоят в умывальнике, после занятий и вечером загружены работой. Душевые тоже имеются.
- Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как ваш собеседник будет отмечать 2 августа?
Никак. В смысле никаких фонтанов, тельняшек, разрываемых на груди, и беретов с флагами. Выйду на построение, послушаю речь, и пойду домой к семье. Вечером с друзьями тихо посидим, пообщаемся под шашлык.
Автор: twower
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