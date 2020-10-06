|
Отзыв армянского посла из Тель-Авива вскрыл "грязную игру" Израиля
06 октября 2020, 01:30 • 26 • Политика
На днях Армения срочно отозвала своего посла из Тель-Авива. По мнению эксперта, это доказывает, что Израиль уличили в "грязной игре" вокруг карабахского конфликта.
Профессор факультета мировых исследований Тегеранского университета Хади Борхани считает, что Израиль хочет использовать военные действия в Нагорном Карабахе в своих целях. Учёный уверен, что Тель-Авив не переживает ни за одну сторону конфликта, а лишь преследует свои корыстные цели.
По мнению эксперта, именно об этом свидетельствует срочный отзыв посла Армении из Тель-Авива - официально "для консультаций". Хади Борхани утверждает, что Израиль, поставляя оружие Азербайджану, пытается ловить рыбку в мутной воде.
Главной целью этих действий, по словам иранского специалиста, является обострение напряжённости между Ираном и Турцией. Для этого Израиль активно использует давно сложившиеся тесные военно-политические и экономические отношения с Азербайджаном.
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2020, 05:15
|
30 сентября 2020, 02:30
|
30 сентября 2020, 18:05
|
29 сентября 2020, 04:30
|
04 октября 2020, 10:05
|
30 сентября 2020, 23:35
|
02 октября 2020, 04:00