Отзыв армянского посла из Тель-Авива вскрыл "грязную игру" Израиля

Профессор факультета мировых исследований Тегеранского университета Хади Борхани считает, что Израиль хочет использовать военные действия в Нагорном Карабахе в своих целях. Учёный уверен, что Тель-Авив не переживает ни за одну сторону конфликта, а лишь преследует свои корыстные цели.

По мнению эксперта, именно об этом свидетельствует срочный отзыв посла Армении из Тель-Авива - официально "для консультаций". Хади Борхани утверждает, что Израиль, поставляя оружие Азербайджану, пытается ловить рыбку в мутной воде.

Главной целью этих действий, по словам иранского специалиста, является обострение напряжённости между Ираном и Турцией. Для этого Израиль активно использует давно сложившиеся тесные военно-политические и экономические отношения с Азербайджаном.