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Отыгрывает позиции? Цена на нефть выросла на 5%

18 марта 2020, 02:35  •  20 • В мире
В мире постепенно поднимаются цены на нефть после обрушения. Так, стоимость нефти Brent и WTI выросла уже больше чем на 5%. Пользователи Сети отмечают, что постепенно нефть "отыгрывает позиции". Однако не все эксперты пока разделяют их оптимизм. Они указывают, что на цену оказывает серьёзное влияние ситуация с коронавирусом.
Цены на нефть на мировом рынке постепенно восстанавливаются после обвала. Так, по данным "РИА Новости", стоимость нефти Brent и WTI выросла уже больше чем на 5%. Напомним, что до этого цена на марку Brent опустилась до нижней планки за последние четыре года - меньше 30 долларов за баррель. А стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.
Пользователи Сети с радостью отмечают, что цена на нефть "отыгрывает позиции". Однако не все эксперты разделяют их настроение. Они указывают, что сильное влияние на ситуацию оказывает пандемия COVID-19. Власти разных стран пытаются принять меры. Так, ФРС США и Центробанк Японии объявили о том, что введут более мягкую монетарную политику. До этого меры поддержки пообещали также в Китае, Великобритании и еврозоне.
"Эпидемия коронавируса наносит серьёзный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, который является одним из ключевых потребителей энергоресурсов. Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьёзные проблемы… Если промышленное производство не возобновится в прежних объёмах, то я не вижу оснований, чтобы цена на нефть повышалась", - ранее комментировал радио Sputnik эксперт Игорь Ковалёв.

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