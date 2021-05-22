Отыграться на России: Почему Байден не идёт ва-банк против "Северного потока - 2"?

Сенатор Пушков ответил на вопрос, почему Байден отказался от новых санкций против "Северного потока - 2". "Опасаясь подвергать стресс-тесту отношения с союзной Германией, Байден отыгрывается на России", - считает политик.

Президент США Джо Байден отказался от новых санкций в отношении "Северного потока - 2", так как они нанесут больше ущерба Америке, чем принесут ей пользы, считает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Своим мнением на этот счёт поделился сенатор Алексей Пушков.

Как отмечает немецкая газета, на данном этапе остановить завершённый на 95% "Северный поток - 2" можно лишь введением санкций против компании - оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Однако такой шаг нанесёт серьёзный ущерб отношениям США и Германии. По мнению Süddeutsche Zeitung, Джо Байден осознаёт эти риски и не готов на них идти.

Опасаясь подвергать стресс-тесту отношения с союзной Германией, Байден отыгрывается на России. Отсюда - новые вчерашние санкции США против российских судов, имеющих отношение к сооружению "Севпотока-2",

- даёт свой взгляд на ситуацию сенатор Алексей Пушков.

При этом он отмечает, что администрация Байдена явно чувствует себя неуверенно в этом вопросе. Поэтому идти ва-банк остерегается, пишет сенатор в своём Telegram-канале.