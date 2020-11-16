Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Искренность Батьки вызвала сомнения

Эксперт указал, что Александр Лукашенко может сделать хитрый ход.



Ранее на встрече со СМИ нескольких стран глава Белоруссии подчеркнул, что не собирается передавать власть кому-то из сыновей. Политолог Ростислав Ищенко рассказал, как президент может пойти наперекор собственному обещанию.

Он напомнил, что в Белоруссии часто обсуждают подготовку младшего сына Лукашенко Коли на роль лидера государства. При этом Батька во время пятничного разговора с прессой заявил, что его место займет только тот, кого выберет белорусский народ. Эксперт усомнился в искренности этих слов.

"Что мешает Лукашенко посчитать, что белорусский народ проголосовал за его старшего или за младшего сына?"

– задался вопросом Ищенко в беседе с изданием "Украина.ру".

Соперница Лукашенко на выборах, а ныне лидер оппозиции Светлана Тихановская ранее назвала его террористом и объявила ему трибунал. Сбежавшая за границу домохозяйка заявила, что самая масштабная за все время акция протеста намечена на 20 декабря.

Лукашенко в свою очередь в беседе с журналистами прошелся по оппозиции, обвинив ее представителей в стремлении разорвать Белоруссию на куски под руководством западных кураторов.